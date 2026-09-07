Los 5 mensajes ocultos de Harry Potter, la serie de HBO Max

El universo mágico creado por la escritora J. K. Rowling vuelve a cobrar vida con una nueva adaptación televisiva. HBO reveló el primer tráiler de la tan esperada serie de Harry Potter, la cual funcionará como un remake de la historia que ya conquistó el cine. Esta prometedora adaptación de Harry Potter y la piedra filosofal tiene su estreno programado en la plataforma HBO Max para el 25 de diciembre de 2026. Aunque muchas de las escenas mostradas en el nuevo avance resultan familiares para los fanáticos de las películas originales, la serie promete recuperar elementos de los libros que habían sido omitidos o resumidos anteriormente.

{{{htmlAmp}}}

Los cinco mensajes ocultos en "Harry Potter"

El reciente avance esconde algunas sorpresas y pistas sobre cambios en la trama televisiva. Estos son los cinco detalles más llamativos que se alcanzan a analizar en el tráiler:

En primer lugar, se observa un posible flashback de James y Lily Potter. Una escena muestra a un hombre y una mujer corriendo por un puente mientras iluminan su camino con magia, lo que podría explorar el pasado de los padres de Harry. En segundo lugar, destaca la primera aparición de Hedwig, la icónica lechuza blanca de Harry. El tráiler reafirma la importancia de esta mascota que acompaña al joven mago desde su cumpleaños. En tercer lugar, el famoso ajedrez mágico presenta un cambio visual. A diferencia de las enormes estatuas de la película de 2001, las piezas en esta nueva serie parecen tener un tamaño convencional. El cuarto detalle es la introducción de Hermione Granger. En lugar de conocer a Harry y Ron preguntando por el sapo de Neville, el avance la muestra recorriendo el tren y preguntando a otras dos chicas si completaron las lecturas de verano. Finalmente, el quinto detalle revela que La Madriguera aparece mucho antes de lo esperado. La casa de los Weasley se muestra cuando Ron recibe su carta de ingreso a Hogwarts, rodeado por su madre Molly, su hermano Percy y los gemelos Fred y George.

Harry Potter en la nueva serie de HBO Max. (Crédito de foto: HBO)

La nueva serie y su gran producción

Para esta producción, el elenco principal ha sido renovado. Los actores elegidos para los roles protagónicos son Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger y Alastair Stout interpretando a Ron Weasley. En cuanto al elenco adulto, destaca el reconocido actor John Lithgow dando vida a Albus Dumbledore.

Detrás de cámaras, Francesca Gardiner ha sido designada como la showrunner principal. Además, Mark Mylod, ampliamente conocido por la serie Succession, dirige varios episodios de esta esperada primera temporada de la franquicia.