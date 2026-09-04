Harry Potter, la serie en HBO Max: fecha de cuándo se estrena y cuántos capítulos tiene

El universo mágico de Howarts, que marcó a toda una generación, se alista para un comentado reinicio en el streaming. HBO presentó esta semana el segundo avance de la historia y nuevos detalles de su proyecto más grande hasta la fecha: una serie original de Harry Potter producida junto a Warner Bros. Esta producción consiste en ser television diseñada para adaptar con minuciosidad cada uno de los libros de la franquicia, en una temporada por libro.

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"Harry Potter y la piedra filosofal": fecha de estreno y capítulos

La temporada con la cual la serie hará su debut está enfocada en los acontecimientos del primer libro Harry Potter y la piedra filosofal. Esta tendrá su lanzamiento global el próximo 25 de diciembre. De este modo, la velada de Navidad marcará el inicio oficial de esta nueva etapa televisiva, la cual constará de ocho episodios.

Con Francesca Gardiner al frente del guion y la producción ejecutiva, y Mark Mylod en la dirección de varios capítulos, la trama relatará el viaje del joven mago al cumplir 11 años y descubrir su destino en Hogwarts. El formato episódico ofrecerá el espacio necesario para abordar pasajes de la literatura que el cine tuvo que comprimir.

La gran apuesta de esta versión radica en la reconstrucción completa del reparto. El emblemático trío de amigos estará conformada por caras nuevas: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout serán Harry, Hermione y Ron. El cuerpo docente del colegio estará respaldado por intérpretes de enorme trayectoria: John Lithgow asumirá el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer dará vida a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu encarnará a Severus Snape y Nick Frost interpretará al entrañable Rubeus Hagrid.

Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasly en un partido de quidditch. (Crédito de foto: HBO)

Las controversias alrededor de J.K. Rowling

Esta escala televisiva de HBO brindará un desarrollo narrativo más detallado y fiel al material de origen: los icónicos libros escritos por J. K. Rowling, publicados entre 1997 y 2007. La serie explorará escenas y dinámicas entre personajes que no tuvieron lugar en las películas originales.

No obstante, la producción no llega exenta de polémica. El involucramiento activo de Rowling en el equipo de producción ejecutiva desató objeciones y llamados al boicot por parte de diversos sectores de la audiencia. El rechazo surge a raíz de sus reiteradas declaraciones contra la comunidad trans, señaladas ampliamente como transfóbicas. A pesar de estas controversias, la plataforma y el estudio mantienen su confianza en la solidez del proyecto para conquistar a la audiencia internacional.