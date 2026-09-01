Arrasa en HBO: la serie de superhéroes basada en dos personajes de DC que todos están viendo

La serie Linternas (originalmente Lanterns) desembarcó en la plataforma HBO Max y su éxito desmuestra el auge que aún existe por el Universo DC. Enmarcada dentro del bloque narrativo denominado Capítulo uno: Dioses y monstruos, la serie cuenta con una primera temporada de ocho episodios fijados para su emisión entre el 16 de agosto y el 4 de octubre de 2026.

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La propuesta traslada la acción a la Tierra para seguir el trabajo de dos integrantes de los Green Lantern Corps, la fuerza de pacificadores intergalácticos que obtiene capacidades extraordinarias a través de sus anillos de poder, mientras abordan la investigación de un homicidio ocurrido en el estado de Nebraska que termina por destapar secretos de naturaleza oscura y compleja.

El relato basa su dinámica en el vínculo entre sus dos protagonistas principales, interpretados por Kyle Chandler y Aaron Pierre. Chandler da vida a Hal Jordan, un legendario expiloto de pruebas que transita la antesala de su jubilación profesional. Para la construcción del personaje, el equipo de guionistas tomó como referencia la actuación de Sam Shepard interpretando a Chuck Yeager en la película The Right Stuff de 1983, buscando en Chandler esa misma impronta de firmeza acompañada por un marcado ingenio seco.

En la trama, Jordan asume la tarea de instruir a su reemplazante, mientras los Guardianes del Universo observan con inquietud los rasgos o conductas que el veterano agente pudo haber heredado de Sinestro. Por su parte, Aaron Pierre encarna a John Stewart, el nuevo integrante destinado a suceder a Jordan en el Cuerpo.

La incorporación de Stewart representa una anomalía histórica para la institución intergaláctica, al tratarse del primer miembro reclutado directamente por los Guardianes del Universo en lugar de ser seleccionado de manera autónoma por un anillo de poder. El perfil del personaje combina una doble faceta como marine y arquitecto, aspecto para el cual la producción buscó un intérprete capaz de equilibrar el rigor dramático teatral con el físico de una figura de acción, destacando en Pierre una presencia serena pero imponente bajo la dirección de James Hawes.

Linternas.

La construcción del trasfondo de Stewart se completa mediante secuencias de flashbacks que repasan su infancia y adolescencia, interpretadas por los jóvenes actores Jayce Eiland y Cairo Cash Lee, respectivamente. El reparto principal de la serie se completa con las actuaciones de Kelly Macdonald y Nathan Fillion, estructurando el elenco de esta ficción enfocada en el suspenso y el drama policial dentro del marco de los superhéroes.

Elenco principal de Linternas