Quién hace de Jorge Porcel en la serie de "Moria" en Netflix: así es Hernán Jiménez, el actor que lo interpreta

La nueva serie biográfica producida por Netflix, titulada Moria, promete repasar la fascinante y provocadora trayectoria de una de las figuras más emblemáticas e influyentes del espectáculo argentino. A través de una narrativa segmentada en tres momentos clave, la ficción explora desde sus vertiginosos inicios en el music hall hasta su consolidación como diva televisiva e icono cultural.

En ese recorrido, la trama reconstruye los lazos significativos de su vida, donde uno de los más importantes es su histórico vínculo con Jorge Porcel, cuya presencia resulta fundamental para comprender su época dorada. Con dirección de Javier Van de Couter y producción de About Entertainment, la biopic cuenta con un gran elenco para retratar las distintas etapas de Moria Casán.

Hernán Jiménez: el reto de interpretar al "Gordo" Porcel

Dentro del estelar elenco convocado para esta producción, la elección del actor que encarna a Jorge Porcel despertó grandes comentarios. El encargado de asumir este desafío fue Hernán Jiménez, un talentoso actor y comediante que ha forjado su trayectoria en publicidad, teatro y televisión, y aporta toda su adaptabilidad en pantalla.

Con su destacada experiencia, Jiménez ha logrado una caracterización deslumbrante para la ficción. Su personaje causa furor por la precisión física y gestual que consiguió el actor, demostrando un trabajo de preparación importante para recrear la personalidad de Porcel durante toda su carrera.

Jiménez es un personaje conocido que ha construido su popularidad en el circuito teatral principalmente, pero ha tenido un alcance masivo al sumarse a esta biopic de Netflix. Su consagración definitiva ha llegado al interpretar a Jorge Porcel.

Hernán Jiménez como Jorge Porcel. (Crédito de foto: Netflix)

Un vínculo entrañable entre Jorge y Moria

Jorge Porcel y Moria Casán fueron una dupla cómica bastante icónica. Sus presentaciones fueron muy taquilleras en el espectáculo argentino durante las décadas de 1970 y 1980. En el ámbito profesional, encabezaron memorables revistas teatrales y una seguidilla de películas populares que definieron toda una época en el cine nacional.

Sobre el escenario compartían una química arrolladora basada en el humor pícaro y la improvisación constante entre la personalidad de la diva y el estilo mordaz del cómico. Ambos compartían una profunda admiración por el talento del otro. Moria siempre reconoció a Porcel como un pilar en su consagración artística, diciendo que él siempre fue "un rey" en su trato con ella, a pesar de las críticas que hubo por parte de otros compañeros y compañeras que le señalaron de originar situaciones de abuso y maltrato. Porcel falleció el 16 de mayo de 2006 tras una operación de vesícula en Estados Unidos.