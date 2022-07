Los argentinos Nicolás Ferraro y Marcelo Guerrieri fueron premiados en la Semana Negra de Gijón

(Agrega información)

Los autores argentinos Nicolás Ferraro, por su novela "Ámbar", y Marcelo Guerrieri, por "Con esta luna", integran la lista de ganadores de la Semana Negra de Gijón que se desarrolla desde el 8 de julio en España con el lema "Recuperar el tiempo perdido".

En el caso de Ferraro se alzó con el premio Dashiell Hammett junto al español Carlos Bardem por "El asesino inconformista", ya que el jurado decidió que compartieran el galardón y además de destacar "la alta calidad de las novelas finalistas" dedicó una mención especial al escritor nicaragüense Sergio Ramírez.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ferraro (Buenos Aires, 1986) es el coordinador del Centro de Narrativa Policial de la Biblioteca Nacional y ya había sido finalista del mismo premio en 2018 por su novela "Cruz", también editada por el sello Revólver.

"Ganar el Dashiell Hammett, sabiendo lo que representa para todos aquellos que amamos la novela negra y policial, un premio que recientemente han ganado Claudia Piñeiro, Juan Sasturain o Leonardo Oyola, por nombrar a los de este lado del charco, es una alegría enorme y un honor, y también un impulso para seguir en este camino, metiéndole trabajo y amor cada vez que uno tiene el desafío de contar una nueva historia", dijo en diálogo con Télam.

Ferraro siguió la transmisión desde Buenos Aires: "Lamentablemente, me tocó madrugar y ver la premiación desde casa. Intenté asistir, a través de Cancillería, pero al igual que muchas otras áreas, la falta de presupuesto está a la orden del día. Ojalá que el año que viene se alineen los plantes -o los organismos- y pueda asistir a la próxima edición del festival", explicó.

La novela por la que ganó este premio es en clave noir y la protagonista es una adolescente que quiere ser "normal", pero que se ve arrastrada por un padre que busca venganza.

En tanto, Guerrieri (Lomas de Zamora, 1973) ganó el Premio Celsius a la mejor novela de fantasía, ciencia ficción o terror, por su libro "Con esta luna", editado por Tusquets, una obra llena de homenajes a la música y al cine, y en la que el protagonista combate su soledad yendo a un bar donde paran taxistas nocturnos. En 2020 la ganadora de este mismo premio fue otra argentina: Mariana Enriquez por su novela "Nuestra parte de noche".

"El premio me da mucha alegría porque es una distinción internacional que me va a acercar a nuevos lectores y puede generar el interés de que mi novela se publique aquí. Es un reconocimiento a la mejor obra de ciencia ficción, fantasía o terror y en mi caso partí de una situación realista y empecé a incorporar elementos fantásticos. Que el trabajo con el género haya sido reconocido a este nivel me da mucha alegría", dijo el autor a Télam desde España.

El escritor y también antropólogo define al festival como "una feria popular y también literaria en la que en el mismo predio hay un parque de diversiones y un puesto de churros y pulperías y a la vez están los puestos de libros, las charlas sobre literatura, las presentaciones".

"Eso implica una mezcla entre lo popular y lo literario que está muy presente. Que mi texto haya sido premiado en el marco de este festival me da mucha alegría porque es la apuesta que hago con mi obra en la que intento que no haya dicotomía entre lo popular y lo literario", agregó.

Los otros ganadores que se conocieron hoy son Bibiana Candia que fue distinguida por "Azucre" con el premio Espartaco a la mejor novela histórica en español; Cristina Rivera Garza por "El invencible verano de Liliana" que resultó la elegida para el premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro en español; y Marta Prieto, que fue condecorada con el Premio Memorial Silverio Cañada a la mejor primera novela de género negro en español por "La ilustrísima".

El festival termina el lunes esta edición que se realiza en los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón, donde se celebró los ocho años anteriores a la pandemia y cuenta con la presencia de autores y autoras como Elia Barceló, Marta Sanz, Mónica Rouanet, Graziella Moreno o Marta Robles, entre otros.

Con información de Télam