Las películas más taquilleras que nunca ganaron un Óscar

Muchas películas lograron un gran impacto cultural sin obtener el reconocimiento máximo en los Óscar.

Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorga los Premios Oscar a las mejores producciones cinematográficas. Sin embargo, la historia demostró que no siempre las películas más taquilleras o influyentes logran llevarse el galardón más codiciado. A continuación, repasamos algunas de las cintas que, a pesar de su éxito en taquilla y su impacto cultural, se quedaron sin el premio a "Mejor Película".

Dune (2021)

Denis Villeneuve logró un éxito rotundo con Dune, una adaptación cinematográfica de la novela de Frank Herbert. Sin embargo, la Academia prefirió premiar a CODA, lo que generó una de las mayores controversias de los últimos años.

Promising Young Woman (2020)

Emerald Fennell dirigió una de las películas más relevantes de los últimos años, al abordar temas como la cultura de la violación y la venganza feminista. A pesar de la aclamación crítica y su audaz narrativa, Promising Young Woman perdió frente a Nomadland en la 93.ª edición de los Oscar.

Black Panther (2018)

Con un impacto social y cultural inmenso, Black Panther se convirtió en un fenómeno global. A pesar de su gran éxito, el Oscar a "Mejor Película" fue para Green Book.

La La Land (2016)

El error más famoso en la historia de los Óscar involucró a La La Land, anunciada como ganadora por error cuando en realidad el premio fue para Moonlight. A pesar de su grandiosa dirección, actuaciones memorables y una banda sonora inolvidable, la película de Damien Chazelle no logró llevarse el máximo reconocimiento.

Lady Bird y Call Me by Your Name (2017)

Tanto Lady Bird, de Greta Gerwig, como Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino, fueron aclamadas por la crítica. Sin embargo, la estatuilla dorada se la llevó La forma del agua.

Mad Max: Fury Road (2015)

Con seis estatuillas doradas en la 88.ª edición de los Oscar, la película de George Miller fue una revolución visual y narrativa en el cine de acción. Sin embargo, no logró llevarse el premio a "Mejor Película", que fue otorgado a Spotlight.

Her (2013)

La película de Spike Jonze, protagonizada por Joaquin Phoenix, abordó de manera magistral la soledad y la relación humano-tecnología. Al competir con grandes producciones, Her no pudo vencer a 12 años de esclavitud en la 86.ª edición de los premios.

El cisne negro (2010)

Si bien Natalie Portman ganó el Oscar a "Mejor Actriz", la película de Darren Aronofsky no logró alzarse con la estatuilla dorada a "Mejor Película", la cual fue otorgada a El discurso del rey.

Up (2009)

Considerada una de las mejores películas de Pixar, Up emocionó a audiencias de todas las edades. No obstante, perdió ante En tierra hostil, dirigida por Kathryn Bigelow.

Moulin Rouge! (2001)

Dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor, Moulin Rouge! marcó un antes y un después en el género musical. Su estética vibrante, su magistral selección musical y su emotiva historia de amor la convirtieron en un ícono del cine moderno. A pesar de su impacto, perdió ante Una mente maravillosa en la 74.ª edición de los Óscar.