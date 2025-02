De qué trata "El Jockey", la película argentina que quedó fuera de los Oscar 2025

El Jockey, la película argentina elegida para los Oscar 2025

El próximo 2 de marzo se realiza la 97° edición de los Premios Oscar y lamentablemente Argentina quedó fuera de las producciones nominadas. El Jockey, que era la película argentina elegida para los Oscar 2025, no logró pasar a la primera lista de 15 producciones preseleccionadas por la Academia de Hollywood.

El Jockey, dirigida por Luis Ortega, era la nueva producción que traía esperanzas de ganar el galardón de mejor película internacional, la última nominación al Oscar fue la de Argentina, 1985 en 2023. Sin embargo, el país vuelve a quedar fuera de competencia por segundo año consecutivo.

En la categoría internacional no sólo quedó fuera de la competencia la película argentina, sino que también ocurrió lo mismo con las representantes de Chile con El lugar de la otra, de Maite Alberdi, y de México con Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Quedó en esta primera etapa de selección un solo representante latinoamericano, el film brasileño I’m Still Here (Ainda Estou Aquí), de Walter Salles, mencionado desde el comienzo de la temporada de premios como uno de los más firmes candidatos para conquistar el Oscar internacional.

Si bien El Jockey quedó fuera de los Oscar, no quedó fuera de todos los premios de la industria y alcanzó cuatro de los galardones más importantes del Festival de Cine de La Habana: mejor director (Ortega), actor (Nahuel Pérez Biscayart), actriz (Ursula Corberó) y dirección de arte.

Dónde ver el Jockey: la película argentina que fue elegida para los Oscar 2025 y que finalmente quedó fuera de la competencia

El Jockey está protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart y la española Úrsula Corberó (quien saltó a la fama mundial por su papel de Tokio en "La Casa de Papel" de Netflix) y trata sobre Remo Manfredini, un jockey profesional, con un importante problema de abuso de sustancias que amenaza la relación con su novia Abril. En el día de la carrera más importante de su vida, que lo liberará de sus deudas con su jefe mafioso Sirena, Remo sufre un grave accidente. Desaparece del hospital y comienza a deambular por las calles de Buenos Aires donde buscará descubrir quién está destinado a ser en realidad, pero Sirena seguirá intentando encontrarlo, ya sea vivo o muerto.

"La película gira en torno a este asunto de que nadie sabe quién es (...). Elegí el Hipódromo de Palermo para filmar porque es un lugar maravilloso, pero no trata para nada sobe el mundo del turf. Es más bien sobre el mundo del cine", explica Ortega en una entrevista para Rolling Stone.

En una estética llamativa e incoherente, "El Jockey" recuerda a las últimas creaciones de Yorgos Lanthimos en las que la fantasía intenta mimetizarse con la realidad. Musicalizada con artistas argentinos como Palito Ortega, Sandro, la Fanfarria de Granaderos Alto Perú y Gardel forman, esta producción se estrenó en cines en 2024 y actualmente se puede ver en Disney+.