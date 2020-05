Por la inacción de Clarín, podría cerrar POL-KA

La crisis en la industria audiovisual por la pandemia del coronavirus es innegable y la situación de Polka empeora cada vez más. Fuentes de la productora de Adrián Suar confirmaron a Página 12 que la situación es tan delicada que Polka “o cierra o se achica”.

El Grupo Clarín es el principal accionista de Polka, con el 55 por ciento del capital accionario en su poder. En este contexto, la empresa decidió no inyectar capital para abonar los sueldos de los empleados de la productora, como sí lo hizo con otras de sus empresas en crisis tales como El Trece, TN o FM 100. “El Grupo Clarín le soltó la mano a Polka”, se resignó un ejecutivo de la productora.

Esta situación se da en un marco de malas noticias. Recientemente se confirmó que la ficción Separadas, emitida por El Trece, no continuará con sus grabaciones por problemas económicos. “La estructura de Polka solo puede sostenerse si tiene una tira diaria continuamente al aire”, explicó una fuente de la productora a Página 12. Cerca del 65 por ciento de los ingresos de Polka provenían de este tipo de producciones y el resto de series semanales, por lo tanto, si no hay contenido al aire, no hay dinero.

Debido a la crisis, también peligra el pago de los ingresos a los empleados de la comunidad televisiva. Desde que comenzó la pandemia, la productora tuvo problemas para pagar los salarios de 400 empleados, 300 de planta permanente y alrededor de 100 contratados.

A mediados de abril, la Asociación Argentina de Actores denunciaron que Polka adeudaba los salarios correspondientes a la segunda quincena de marzo. Esta decisión de la empresa, se parece más a una intimidación que a la pretendida `negociación´ que, mintiendo, dicen estar realizando con nuestro gremio", sentenció la AAA en su momento.

Además, se suma los ingresos publicitarios por la pandemia se derrumbaron en abril un 55 por ciento en la comparación interanual, según fuentes del mercado televisivo.