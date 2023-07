Los sellos y las librerías impulsan estrategias creativas para ampliar la discusión literaria

(Por Ana Clara Pérez Cotten) Para llegar a más lectores, fortalecer una marca o generar un nuevo ámbito de debate, las librerías, las ferias y las editoriales producen y gestionan newsletters y podcasts que trascienden las páginas de los libros que venden y editan, en un gesto que amplía los límites de la literatura.

La librería y editorial Eterna Cadencia, que desde hace años tiene su propio blog para difundir novedades y adelantos, lanzó el podcast "Máquinas de escribir"; la Feria de Editores (FED) lleva adelante y "fogonea" el evento del año para el sector independiente desde "Editorxs tomando vermú a pie", una serie de videos breves con conversaciones sobre el mercado editorial y Vinilo, el sello que ya consiguió identidad propia con libros breves de autoficción o no ficción, inauguró el newsletter "La vida nueva", escrito por Dolores Gil, autora de uno de los libros del catálogo, "Parte de la felicidad".

"Máquinas de escribir", creado y producido por la escritora y periodista Valeria Tentoni y editado por Leo Pillows, es el primer podcast de la librería Eterna Cadencia, cuya primera temporada tiene seis episodios y ya están on line los que tuvieron por invitados a Fabián Casas, Margo Glantz, María Sonia Cristoff y Alejandra Kamiya. El podcast se puede escuchar en https://open.spotify.com/show/39CyNd74XdYZKl0I6GAyuQ.

"Son entrevistas de media hora que se hacen en distintos espacios de la librería, desde los depósitos hasta el bar o la terraza. Las conversaciones apuntan a contar cómo fue que se convirtieron en escritores y escritoras, primero, y qué búsquedas, técnicas, influencias y procedimientos los identifican", cuenta Valeria Tentoni, al frente del proyecto.

No son simples entrevistas a escritores, sino que Tentoni apunta a dar con algo nodal en cada autor: "Me interesa en especial ese momento clave en la vida de una persona en que decide tomar envión y hacerse caso, arrojándose hacia el vacío de un deseo tan complejo, improductivo y contradictorio como es el de escribir".

Para ella, la vocación artística "puede ser desafiante": "Quizás no tanto ahora que hay carreras universitarias o terciarias, incluso públicas y gratuitas, pero para las generaciones que ahora tienen más de cuarenta años, por ejemplo, todavía era difícil decir y decirse `quiero dedicarme a escribir´". Claro que también hay lugar para la obra. "Pero creo que en las anécdotas alrededor de ese momento específico de sus vidas se cristalizan muchas obsesiones y búsquedas, inclusive temáticas, y mucho del carácter de una escritura", evalúa.

Si bien la temática de "Máquinas de escribir" es muy específica, se preocupa en que le pueda interesar a cualquier oyente. "Como recién hicimos una primera temporada, el carácter del podcast está en desarrollo y ojalá podamos sumar secciones", aventura.

Como todo en literatura, el podcast de Eterna Cadencia tiene sus influencias, algunas más claras, otras más veladas. "Empecé a escuchar unos podcasts buenísimos de la UNAM en pandemia, también los del Times Literary Supplement. Entre los nacionales están los de Marina Mariasch y Fabián Casas o el de Hinde Pomeraniec entre mis favoritos. Para hacer periodismo tengo referencias muy diversas, puedo mencionar a María Popova y Brainpickings o a John Berger y Modos de ver, incluso El banquete telemático de Federico Klemm o Te escucho de Luisa Delfino", cuenta Tentoni sobre el amplio abanico de referencias que tiene para pensar el podcast.

¿Qué vínculos establece el podcast con el catálogo de la librería y la editorial? "Dialoga con la librería, y al igual que el blog de Eterna Cadencia releva la mayor cantidad de novedades y clásicos posible, de la mayor cantidad de sellos, con un especial interés en las apuestas independientes y en las pequeñas y medianas editoriales. Quizás sí se diferencia del blog en que, por el momento, la lista de entrevistados se concentrará no tanto en autores noveles sino en escritoras y escritores de trayectoria que puedan hablar desde un arco bien amplio de experiencia", repasa sobre el vínculo entre las diferentes caras de la librería de la calle Honduras.

La Feria de Editores -que tendrá lugar el jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto desde las 14 hasta las 22- comenzó a calentar motores con Editorxs Tomando Vermú a Pie", una serie de charlas de no más de veinte minutos, disponibles en cuenta de YouTube de la FED (https://www.youtube.com/@FeriadeEditores).

"Hace un tiempo habíamos hecho `Entre cajas´, una suerte de cargada a las entrevistas solemnes a las y los escritores y otro poco un homenaje explícito en formato y nombre al show de Zach Galifianakis, en esa línea pensamos en hacer un ciclo de entrevistas breves a editoras y editores de todos los tamaños pero enfocado en los errores cometidos, los aprendizajes que es quizás lo más jugoso, y sobre todo dejar un registro de época, una vez más bajo el esquema de parodiar una serie", cuenta Victor Malumian a Télam, responsable de Ediciones Godot y organizador de la FED.

"De ahí surge este año ´Editores a pie tomando vermú´. El titiritero detrás de las ideas es Marcelo Vera y la gente de Vermú la Fuerza y Bar Roma se coparon en darnos una mano", explica sobre el ciclo que ya tiene charlas con los editores Lorena Fuentes, Maxi Papandrea, Andrea Palet y Simón Ergas. "Nos interesa cierto detrás de escena de la edición, y por otra parte dejar un registro de errores y aprendizajes para toda persona que esté editando o pensando en empezar a hacerlo. Hay mucha gente muy generosa en el mundo de la edición con sus conocimientos", cuenta sobre un ciclo que logra dar cuenta del detrás de escena de la edición de libros.

"Estoy aprendiendo muchas cosas mientras aprendo a tejer: a perseverar, a ser más prolija y consistente, a no estar siempre proyectada en el futuro, a empezar de nuevo si no me sale. Todas cosas que debería aplicar a mi escritura", acepta Dolores Gil en el newsletter "La vida nueva" que comenzó a escribir hace solo una semana y que, en la primera entrega, recreó "las playas de la mediana edad" a las que llegó tras la crisis de los 40.

El newsletter (disponible en https://www.viniloeditora.com.ar/newsletter ) fue una propuesta que Joana D´Alessio y Mauro Libertella le hicieron a la autora, una de las primeras en publicar en Vinilo. "Querían un envío mensual sobre literatura, cine, teatro, pero no algo periodístico, con otro tono. Lo pensamos con autonomía del catálogo. El disparador serán siempre los libros pero sin una bajada editorial. De hecho con Joana discutimos bastante sobre el primer envío por algunas cuestiones del texto, pero finalmente tuve libertad absoluta para escribir lo que quisiera", cuenta.

Gil trabaja como escritora y periodista y cree que en el newsletter encuentra un espacio de libertad que no tiene en una publicación en un medio tradicional. "Me permite explorar temas fuera de agenda, sin tener que seguir el ritmo de las novedades o las tendencias de la semana. También es una suerte de diario, un espacio de búsqueda y de experimentación de diferentes temas", confiesa sobre "La vida nueva".

Le gusta, además, la forma y el tono intimista del newsletter. Tiene un listado de favoritos: "Me encanta Open Thread de Vanessa Friedman en The New York Times, The Cereal Aisle de Leandra Medine, Areopagus de The Cultural Tutor. Son newsletters sobre moda, maternidad y cultura clásica. Y obvio, el de Hanif Kureishi, que me parece lo más interesante que se está escribiendo en este género hoy".

Con conversaciones sobre los momentos nodales en la carrera de un autor, intercambios sobre el saber hacer del editor o la voz literaria para impulsar y acompañar un catálogo, la literatura demuestra, una vez más, su capacidad de regenerarse y retroalimentarse con la fuerza motora de la creatividad.

Con información de Télam