Llega la nueva película de Los Simpson: la fecha de cuándo se estrena en los cines

Disney y 20th Century Studios anuncian una nueva película de Los Simpsons.

Después de más de veinte años, la familia residente de Springfield regresará a la pantalla grande. Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente que la secuela de Los Simpsons: La película ya tiene fecha de estreno: 23 de julio de 2027, exactamente veinte años después del debut del primer largometraje en cines.

El anuncio vino acompañado de un póster promocional donde se ve la mano de Homero sujetando una dona rosa, decorada con el número “2”, junto al lema en inglés: “Homer’s coming back for seconds” (Homero regresa por más).

Lo que se sabe de la película Los Simpsons

Trama y guion : hasta el momento, no se han revelado detalles de la historia que se contará en esta nueva película. No está confirmado si la familia Simpson enfrentará nuevas amenazas, aventuras o conflictos sociales como en la primera.

: hasta el momento, no se han revelado detalles de la historia que se contará en esta nueva película. No está confirmado si la familia Simpson enfrentará nuevas amenazas, aventuras o conflictos sociales como en la primera. Voces y equipo creativo: no se conoce si el elenco de doblaje original (tanto en inglés como en español latino) continuará, ni si participarán los creadores principales o los guionistas de temporadas recientes. Sin embargo, la continuidad de la serie en televisión sugiere que el estudio querrá mantener los elementos que han definido a la franquicia.

El regreso de Los Simpsons al cine es un movimiento cultural tanto como comercial, además de simbólico, pues es la serie animada estadounidense más longeva, creada por Matt Groening, que ha logrado mantenerse vigente en un panorama mediático muy cambiante.

"Los Simpsons: La película"

Los Simpsons: La película, estrenada en julio de 2007, fue un éxito tanto de crítica como de taquilla. Recaudó unos 536 millones de dólares en todo el mundo, consolidando a la franquicia no solo como un fenómeno televisivo sino como un producto con gran peso en el cine.

Rumores sobre una secuela habían circulado durante años, pero los planes nunca se materializaron hasta ahora. Uno de los factores que habría retrasado el proyecto fue la pandemia, junto con la cautela del estudio tras ver cómo evolucionaba el cine animado en taquilla.