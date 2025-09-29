FOX confirmó una nueva película de Los Simpson: cuándo se estrena y dónde ver la serie

FOX confirmó una nueva película de Los Simpson.

Los Simpson están lejos de anunciar su final y FOX sorprendió a los fans con el poster de una secuela directa de Los Simpson: la película, que llegó a los cines en el 2007. Los primeros detalles sobre la nueva aventura de la familia amarilla más famosa de la televisión.

FOX anunció la secuela de Los Simpson: la película con un poster en el que se ve la mano de Homero Simpson tomando una dona. "Homero vuelve para la segunda", anuncia el afiche que reveló la compañía. La nueva película de Los Simpson llegará a los cine el 23 de julio de 2027, coincidiendo con los 20 años del estreno original.

Por el momento no hay detalles sobre la trama de la nueva aventura de Los Simpson, salvo que el anuncio de la película se da en el marco del estreno de la temporada 37 de la serie, que forma parte de una renovación por cuatro temporadas más.

Dónde pueden verse todas las temporadas de Los Simpson

Actualmente todas las temporadas de Los Simpson pueden verse en la plataforma de streaming Disney+. En una entrevista con Variety Matt Selman, uno de los guionistas de Los Simpson: la película, compartió una reflexión sobre como las plataformas de streaming lograron cautivar a nuevas generaciones de seguidores: “Ahora, en lugar de que los niños la vean en la televisión local en la tarde, pueden verla toda, todo el tiempo, todo el día, para siempre. Estar en Disney+ nos ha dado cierta renovación. No es que pensáramos que la necesitábamos, pero la apreciamos”.