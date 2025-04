Lilo y Stitch 2: fecha de estreno y video del tráiler de la nueva película.

Cuando se estrenó Lilo y Stitch en 2002, nadie imaginó que la historia de una niña hawaiana y un experimento alienígena con forma de perro se convertiría en una de las películas más queridas de Disney. Su mezcla de humor, ternura, ciencia ficción y una profunda mirada sobre la familia, marcó a toda una generación que creció frente a la pantalla del televisor, viendo Disney Channel.

Más de dos décadas después, el universo de Lilo y Stitch regresa para emocionar a nuevos públicos con una versión live action que promete tanto nostalgia como innovación. Aunque ya existió una secuela animada en 2005, esta nueva entrega es un remake en acción real del film original y ha sido bautizada informalmente por los fans como Lilo y Stitch 2.

¿Cuándo se estrena Lilo y Stitch 2?

Disney ya anunció que Lilo y Stitch se estrenará el 23 de mayo de 2025 en los cines de Estados Unidos, dejando atrás los rumores que hablaban de un posible lanzamiento exclusivo en Disney+. El tráiler, compartido por el estudio en marzo, generó un gran impacto en redes sociales, despertando emoción (y algo de polémica) entre los fanáticos de siempre.

Esta versión será dirigida por Dean Fleischer-Camp, conocido por su trabajo en Marcel the Shell with Shoes On, y contará con la producción de Dan Lin y Jonathan Eirich, el mismo dúo detrás de la remake live action de Aladdín. Un detalle que entusiasma a los nostálgicos: Chris Sanders, el creador de la película original y la voz de Stitch, regresa para prestar su voz al personaje en esta nueva versión.

¿De qué tratará la película?

La historia sigue el encuentro entre Lilo Pelekai, una niña hawaiana creativa y un tanto solitaria, y Stitch, un experimento genético extraterrestre diseñado para la destrucción. Juntos desarrollan un vínculo que desafía las normas galácticas, sociales y familiares, mientras enfrentan amenazas de trabajadores sociales, alienígenas y las propias heridas emocionales que cargan.

Esta nueva versión profundiza aún más en el pasado de Lilo, marcando que la pérdida de sus padres ocurrió algunos años atrás, y no recientemente como en la película animada, un cambio que le da al personaje una dimensión emocional renovada.

El reparto está encabezado por Maia Kealoha como Lilo, Sydney Agudong como su hermana mayor Nani, Zach Galifianakis como Pleakley, y Courtney B. Vance en el rol del agente Cobra Bubbles. También participan Kaipot Dudoit, Billy Magnussen, Tia Carrere y Jason Scott Lee, este último retomando su vínculo con la saga aunque en un nuevo papel.