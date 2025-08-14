Una comedia de los 2000 es una opción ideal para maratonear en Paramount+.

La plataforma de series y películas tiene en su ranking de ficciones más vistas a una comedia que es un clásico de los 2000. Se trata de la segunda entrega de una larga saga que se lanzó entre finales de los 90 y la primera década de este siglo.

La película en cuestión es Scary Movie 2, que está en el top 10 de los filmes más vistas de Paramount en el día de hoy. El filme es una parodia a las películas de terror, al igual que las demás entregas, con actuaciones de Marlon y Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall.

Mientras que la primera entrega de Scary Movie se centró en una parodia al clásico Scream, la segunda película tiene el mismo registro pero enfocado en los filmes de casas embrujadas. "Un excéntrico profesor reúne a una joven y a un grupo de muchachos ansiosos por vivir emociones y experiencias nuevas para pasar un fin de semana juntos", comienza la sinopsis oficial de Scary Movie 2. Y sigue: "El plan oficial es realizar un experimento científico sobre trastornos del sueño, pero el lugar elegido es una antigua casa embrujada, escenario que encaja perfectamente con el verdadero y misterioso objetivo que persigue el profesor".

Sinopsis de la primera entrega de Scary Movie 1

"En esta sátira de los filmes de terror contemporáneos, un año después de haber atropellado a un hombre y ocultado su cuerpo, un grupo de adolescentes comienza a ser perseguido por un torpe e ineficaz asesino en serie", reza la sinopsis de Scary Movie 1, una parodia a Scream. La película está disponible en HBO Max.

Elenco completo de Scary Movie 2