Qué películas de acción ver en Netflix: 3 recomendaciones para ver en octubre 2026

Netflix es uno de los destinos predilectos para quienes gustan de buenas historias con adrenalina. La plataforma ofrece una amplia y variada selección de producciones que van desde el thriller internacional hasta la épica de supervivencia a gran escala, y sabe cómo mantener al espectador al borde del sillón, integrando propuestas de diferentes rincones del mundo que renuevan constantemente el género de acción. Para quienes buscan emociones intensas, giros dramáticos y secuencias vertiginosas, hay alternativas que marcan tendencia y garantizan un verdadero despliegue visual de alto voltaje.

La libreta negra: esta producción nigeriana dirigida por Editi Effiong combina el suspenso y el crimen en una trama vibrante. La historia sigue a un diácono pacífico cuyo hijo es injustamente incriminado en un secuestro por una red de corrupción policial. Lejos de claudicar, el protagonista decide hacer justicia por mano propia, desatando una violencia implacable. Lo interesante de esta propuesta es cómo subvierte los códigos tradicionales del cine de acción, trasladando el conflicto a las calles de Lagos con una crudeza técnica notable, actuaciones sólidas lideradas por Richard Mofe-Damijo y coreografías de combate cuerpo a cuerpo que atrapan desde el primer minuto.

La captura: basada en hechos reales y ambientada en México, este drama policial sigue de cerca a dos agentes federales durante las últimas y tensas horas de su turno. Sin buscarlo, un control rutinario de un vehículo robado los cruza cara a cara con uno de los capos del narcotráfico más peligrosos del mundo, transformando la noche en una lucha desesperada por la supervivencia. Protagonizada por Alfonso Herrera, la película destaca por su atmósfera claustrofóbica, donde la tensión escala de manera orgánica segundo a segundo. Funciona como un thriller de persecución que expone los riesgos extremos y el desgaste psicológico dentro de las fuerzas de seguridad latinoamericanas. MÁS INFO Netflix Qué películas ver en Netflix en octubre 2026: el TOP 10 de las más vistas