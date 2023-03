Alberto Fernández celebró el cine nacional pese al resultado de Argentina 1985 en los Oscars 2023

El Presidente celebró la llegada de la película al evento internacional e incentivo a consumir más producciones nacionales.

Alberto Fernández envió un mensaje en sus redes sociales para felicitar "a cada persona que formó parte de Argentina 1985". El Presidente de la Nación se refirió a la presencia de la película argentina en los premios internacionales de cine y celebró pese a que el film no se consagró en su categoría.

Este domingo 12 de marzo, Argentina dijo presente en la gala de los Oscars 2023, uno de los premios internacionales de cine más importantes, con el film Argentina 1985, el cual relate el juicio a las juntas militares por la última dictadura militar. La cinta estaba nominada en la categoría de Mejor Película Internacional, pero no logró consagrase y perdió contra su contrincante alemana All quiet in Western Front.

Sin embargo, pese a este resultado, el Presidente de la Nación expresó su orgullo por la llegada de la película a nivel internacional. "Quiero felicitar a cada persona que formó parte de la maravillosa película Argentina 1985. A pesar de no haber ganado este reconocimiento, celebremos el enorme orgullo de que el cine argentino nos represente frente al mundo, por la democracia y con infinito talento", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Luego, añadió, en alusión a la temática de la película y debido a la cercanía del 24 de marzo: "Este año la Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia sigue intacto, la violencia debe desaparecer y la voluntad popular debe existir para siempre".

Scaloni dejó un sorpresivo mensaje para Argentina, 1985 por los Premios Oscar

Lionel Scaloni publicó un sorpresivo mensaje para Argentina 1985 en la previa a la ceremonia de entrega de los Premios Oscar de cine en Hollywood, Estados Unidos. El entrenador de la Selección Argentina mayor de fútbol alentó a la distancia a sus compatriotas en la obra protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, y dirigida por Santiago Mitre. Estrenada el 29 de septiembre de 2022, el material se centra en que durante la década de 1980, un grupo de abogados investiga y lleva al juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar desarrollada entre 1976 y 1983.

El director técnico de 44 años apeló a su cuenta oficial de Instagram (@lioscaloni) para darles a conocer a sus más de dos millones de seguidores que estará pendiente de la elección de la mejor película extranjera, distinción en la que competirá con la alemana Sin novedad en el frente, la belga Close, la polaca EO y la irlandesa The Quiet Girl.

Mediante una historia de Instagram, Scaloni publicó el afiche de Argentina, 1985 y escribió, junto con los emojis de la bandera nacional y del brazo haciendo fuera: "Enorme trabajo. Vamos!". Además, el santafesino campeón de América, de La Finalissima y del mundo al mando de "La Scaloneta" mencionó los perfiles de Darín, Lanzani y el del film en sí.