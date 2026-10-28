El nuevo desafío de Juliana Gattas sin Ale Sergi y lejos de Miranda!

Miranda! y Lali Espósito lanzaron Bailar o Morir, el primer single del álbum que preparan juntos y que se llama BOM. En medio de la viralización del videoclip, salió a la luz el nuevo desafío de Juliana Gattas lejos de Ale Sergi: así será el musical que la cantante podría protagonizar junto a Florencia Peña durante el 2027.

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De la mano de Ricky Pashkus como director y de Miguel Pardo como productor, Florencia Peña se convertirá en Velma Kelly del musical Chicago, un éxito de Broadway creado por Bob Fosse que volverá a la Avenida Corrientes. Luego de Mamma Mía y Pretty Woman, Flor Peña encarnará el personaje que en cine hizo Catherine Zeta Jones. Y Juliana Gattas sería su partener Roxie Hart, según informó Laura Ubfal.

Chicago, un musical con historia en la Calle Corrientes

Aún resta definir qué actor tomará el rol del abogado Billy Flynn, que en la película fue interpretado por Richard Gere. No es la primera vez que la Calle Corrientes se prepara Chicago, pero sí se trata de una de las producciones más esperadas de 2027: en el 2001, Alejandro Romay la llevó al teatro con Nélida Lobato y Ámbar La Fox; en 2010 la protagonizaron Natalia Cociuffo y Melania Lenoir, y más tarde lo hicieron Alejandra Radano y Sandra Guida.

El espectáculo se estrenaría en el mes de junio de 2027, en el teatro Astral. Otro de los roles codiciados es el de Mamma Morton y la actriz que suena con fuerza para hacerse con el personaje es la exvedette Carmen Barbieri. Por el momento no se oficializaron los roles principales, pero Chicago marcaría el debut de Juliana Gattas como actriz de musicales del teatro comercial.