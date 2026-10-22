Nico Vázquez rompió en llanto tras conocer a Sylvester Stallone y le reveló su dolor más grande: "Me animé"

Nicolás Vázquez se convirtió en uno de los actores más rentables de la calle Corrientes gracias al mega éxito de Rocky, la obra de teatro basada en la película que catapultó a Sylvester Stallone a la consagración en Hollywood. Y de forma inesperada, el argentino recibió una sorpresa de la estrella de cine con una videollamada que lo quebró en llanto.

{{{htmlAmp}}}

A través de su cuenta de Instagram, Nico Vázquez mostró parte de su videollamada con Sylvester Stallone y reveló el detrás de escena de la sorpresa que se llevó: "Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó… Hace unas semanas viví algo que todavía me cuesta poner en palabras. Estaba descansando en mi casa y sonó el teléfono. Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba @officialslystallone Sí, el mismísimo Sly. Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla".

"Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón. Me felicitó por mi trabajo como actor, director y productor general, y también por el enorme trabajo de todos mis compañeros. Pero lo que podría haber sido una charla sobre teatro, cine y trabajo terminó convirtiéndose en una conversación sobre la vida", sumó el actor.

Nico Vázquez le mostró su intimidad más preciada a Stallone: "Me animé"

Además, en el video que compartió Nico Vázquez con sus seguidores se lo puede ver visiblemente conmovido por su encuentro y por la historia íntima que compartió con Stallone cuando le habló de sus dolores: "Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito. Que fue mi papá quien me presentó aquella película cuando era chico y que después fui yo quien se la compartió a mi hermano Santi. Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi".

Por último, el actor reveló que aunque solo pudo hablar diez minutos con Stallone, "los voy a guardar en mi corazón para siempre". "Pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme", cerró Nico Vázquez.