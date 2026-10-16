"Fui un idiota": Sylvester Stallone reveló su mayor arrepentimiento tras años de películas de acción

Sylvester Stallone habló sobre los mayores arrepentimientos de su carrera y algunas decisiones que tomó al filmar películas de acción. En una entrevista con Fox News Digital, el actor de Rocky admitió que haber rodado todas sus escenas de acción sin dobles de riesgo le costó innumerables problemas de salud.

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En la entrevista, Stallone se mostró arrepentido por las consecuencias que le dejaron esos rodajes de películas de acción en los que acumuló lesiones y atención médica. “Creo que soy un idiota por haber hecho eso”, reflexionó al opinar sobre las tomas de riesgo que hizo a lo largo de sus años.

"Literalmente podría pasarme media hora hablando de lesiones, de la cantidad que he sufrido. Y no me refiero a una sola; podría pasarme 30 horas, o 30 minutos, hablando únicamente de lesiones individuales, porque se van acumulando. Me he lesionado muchísimas veces, pero después de Los Indestructibles terminé sometiéndome a nueve operaciones de espalda y tres fusiones de vértebras cervicales. Tuve lesiones graves en ambos hombros, problemas en un ojo por los que tuvieron que colocarme distintos tipos de lentes… Ha sido brutal”, agregó enumerando los problemas de salud que acarrea.

El consejo de Stallone para los jóvenes actores: "No pueden vencer a la gravedad"

Además, el actor aconsejó a los jóvenes actores a no realizar sus escenas de acción y a confiar en el trabajo de especialistas en disciplinas de riesgo: “No intenten lucirse ni robarse el espectáculo, o como quieran llamarlo. Sé que mucha gente está pensando en hacer sus propias escenas de riesgo… No lo hagan. No lo hagan. Dejen que los profesionales se encarguen. No pueden vencer a la gravedad. Cuando golpean el suelo, pierden, y las consecuencias terminarán pasándoles factura".

"Quiero decir, pregúntenle a cualquier jugador de futbol americano del mundo. Así que sí, cuando la gente me pregunta: ‘¿No estás orgulloso de todas esas lesiones?’, la respuesta es no. Creo que fui un idiota por hacer todo eso. ¿Voy a estar orgulloso de haberme hecho pedazos? Por favor, claro que no", cerró, a modo de reflexión.