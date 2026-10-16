Tiros, cuchillazos y piñas: Jason Statham regresa con la secuela de una de sus mejores películas de acción

Jason Statham atraviesa uno de sus años más movidos: solo en 2026 estrenó dos películas, Codigo Venganza y Shelter, y prepara el regreso de uno de sus mejores roles en el cine de acción. Se trata de Beekeper 2, un filme que lo pondrá nuevamente en el radar de sus fanáticos. Los detalles sobre la historia que promete tiros, piñas y mucha adrenalina.

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En Beekeper 2 el actor vuelve a encarnar a Adam Clay, un asesino profesional retirado que es obligado a desempolvar las armas cuando una mujer se suicida y todo apunta a una estafa. Motivado por el deseo de venganza, Clay se verá envuelto en una trama de acción que, por lo que dejó entrever el trailer, lo tendrá defendiendo a la Presidenta de Estados Unidos.

Beekeper 2 está dirigida por Timo Tjahanto (The Night Comes For Us, Nobody 2), quien sigue la historia que empezó con David Ayer. En el elenco también habrá regresos como Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Jemma Redgrave y Jeremy Irons, pero también hay incorporaciones como Pom Klementieff, Adam Copeland y Yara Shahidi.

La película de Jason Statham planea su estreno para el 15 de enero de 2027, tres años después que la primera entrega. Beekeper alcanzó los 162 millones en taquilla frente a un presupuesto de 40, lo que hace que aumenten las expectativas por la nueva aventura.

La película de Jason Statham elogiada por la crítica

Shelter, una de las películas que Statham estrenó durante el 2026, se convirtió en una sorpresa para la crítica especializada. Muchos elogiaron los matices dramáticos del actor, quien suele caer en actuaciones monocordes que no lo sacan de su registro habitual.

La historia sigue a Michael Mason, un exasesino del gobierno británico que ha decidido retirarse y vivir aislado en una remota isla frente a la costa de Escocia. Este autoexilio responde a un pasado violento del que intenta escapar, en línea con muchos personajes típicos del cine de Statham. Sin embargo, su aparente tranquilidad se ve interrumpida cuando rescata a una niña en peligro, lo que lo obliga a volver a la acción. A partir de ese momento, la película se transforma en una carrera contra el tiempo: Mason deberá proteger a la menor de una organización que busca eliminarlo, mientras enfrenta sus propios fantasmas.