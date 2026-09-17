Qué pasó con Popstars y cuál es el futuro del reality en Telefe, según Nico Vázquez

Nico Vázquez explicó qué ocurrió con la emisión de Popstars y llevó tranquilidad a los seguidores del reality.

El reality Popstars volvió a la televisión argentina con una propuesta multiplataforma y rápidamente generó expectativas entre los seguidores del formato. Sin embargo, un cambio en su emisión despertó dudas sobre la continuidad del programa. Nico Vázquez salió a aclarar qué ocurre actualmente con el ciclo y cómo sigue el proceso para encontrar a la nueva banda.

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Qué pasó con Popstars en Disney Channel

La situación que generó dudas entre los seguidores de Popstars estuvo relacionada con la decisión de Disney Channel de dejar de emitir el reality en su señal lineal, pocas semanas después de su regreso a la televisión argentina.

El cambio provocó consultas en redes sociales y especulaciones acerca del futuro del programa. Sin embargo, la salida de la pantalla de Disney Channel no implica la finalización del ciclo, que continúa con su emisión en Telefe y también permanece disponible a través de Disney+.

La nueva estrategia forma parte de una propuesta que combina televisión abierta, streaming y contenidos complementarios para acompañar el desarrollo del reality.

Nico Vázquez explicó por qué Popstars tuvo menos contenido

Ante las numerosas consultas recibidas, Nico Vázquez decidió referirse públicamente a la situación mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram. El conductor explicó que la menor cantidad de contenido emitido por Telefe estuvo vinculada a la programación deportiva de la señal.

Luego, Vázquez explicó el motivo de la modificación en la programación: “Ayer salió menos contenido al aire por Telefe porque hubo partido de Copa Libertadores, pero pueden ver el programa completo en Disney+. Cuando hay partido pasa esto”.

De esta manera, el conductor buscó llevar tranquilidad a los seguidores del reality y aclaró que la reducción del contenido televisivo no significa que el programa haya sido levantado de Telefe.

Popstars continúa con la búsqueda de la nueva banda

Más allá de las modificaciones en la emisión, el futuro de Popstars continúa ligado al objetivo principal de esta edición: encontrar a los integrantes de una nueva banda musical.

Nico Vázquez también confirmó que las grabaciones siguen adelante y que el proceso de selección atraviesa una etapa avanzada. “Nosotros seguimos grabando y cada vez más cerca de encontrar a la banda”, aseguró el conductor.

La declaración despejó las dudas que habían surgido luego de la decisión de Disney Channel y confirmó que la producción mantiene activo el proyecto mientras avanza la competencia.

Popstars continúa con su búsqueda de nuevos talentos mientras avanza el proceso de formación de la nueva banda.

Cuándo comenzó Popstars en Telefe

La nueva edición de Popstars comenzó el 24 de agosto por Telefe, con una propuesta pensada para extenderse más allá de la pantalla tradicional. El programa también se incorporó al catálogo de Disney+ y contó con una ventana posterior de emisión en Disney Channel.

El regreso del formato apuesta a descubrir nuevos talentos y seguir el recorrido de los participantes durante el proceso de formación de una banda. La presencia simultánea en distintas plataformas permite, además, ampliar los contenidos disponibles para los seguidores del reality.

Qué contenidos tiene Popstars en Disney+

Además de los episodios principales, la propuesta incluye material exclusivo para Disney+. Entre esos contenidos se encuentra Mucho más Popstars, un espacio conducido por Sofi Gonet que funciona como complemento de la competencia.

Mientras continúan las grabaciones y se acerca la definición de la nueva banda, el reality mantiene su lugar en Telefe y Disney+. Por ahora, la explicación de Nico Vázquez apunta a que los cambios recientes responden a cuestiones de programación y no a una cancelación del formato.