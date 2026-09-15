Levantaron Popstars: los motivos de la inesperada decisión que sacude a la TV

El histórico reality de música que busca formar una nueva banda femenina, Popstars, atraviesa una mala racha luego de sus bajos números de rating y la productora estaría evaluando la posibilidad de un cambio de horario en la grilla de Telefe. Asimismo, la plataforma digital Disney Channel habría decidido levantar el programa a poco tiempo de su comienzo.

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La noticia fue confirmada por el periodista de espectáculos, Nacho Rodríguez, a través de su cuenta personal de X. En ese marco, anunció: "Urgente. Levantaron Popstars. Finalmente el reality de canto fue sorpresivamente retirado del aire de la pantalla de Disney Channel". Luego, explicó el motivo de la abrupta decisión: "El programa no tuvo una buena recepción de audiencia logrando números tan bajos que se decidió darle de baja sin ningún tipo de explicación".

Anteriormente, el reality de música registró 8,4 puntos de rating durante la emisión del martes 1 de septiembre y alcanzó su medición más baja hasta ese momento. Tras estos números, la periodista Paula Varela informó durante una transmisión de Intrusos (América TV) que en Telefe se estaría evaluando mover a Popstars a las 19:00 horas debido a estos resultados.

La dura jornada de eliminación en Popstars

Durante la transmisión en vivo del programa 13 de Popstars (Telefe), el desafío de armonías eliminó a varias participantes de la competencia. En ese marco, el productor Charlie García expresó: "Estamos haciendo un filtro grande. Para pasar de etapa, las chicas tienen que tener ganas, actitud, liderazgo. Sin dudas deben tener presencia, ganas de enfrentar a los jueces y a los retos. Una actitud que estamos buscando y que les va a servir por el resto de su vida".

Emisión del programa número 13 de Popstars (Telefe).

Tras la emisión, de las participantes que cantaron en el programa, las que consiguieron el pase directo a la siguiente etapa fueron María Adolfina Pérez, Tiffany Arzouyán, Valentina Tellado, Brisa Alloco Bou, Sofía Hernández, Constanza Sapia y Oriana Ledesma Castillo, mientras que las 12 restantes quedaron en duda y supieron la decisión del jurado al final del capítulo.