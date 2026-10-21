Wanda Nara sorprende con una comedia romántica de encanto bizarro.

Hay mentiras que nacen de la desesperación y terminan abriendo la puerta a lo inesperado. En ¿Querés ser mi hijo?, Wanda Nara debuta en la comedia romántica con una historia de segundas oportunidades y vínculos que desafían las convenciones. Dirigida por Hernán Guerschuny, la película tiene un encanto bizarro que la vuelve irresistible y, probablemente, el placer culposo de más de un espectador.

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Empresaria, botinera, conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y ahora actriz de cine: Wanda Nara parece dispuesta a explorar todos los terrenos del espectáculo. Su desembarco en la pantalla grande llega con una comedia liviana, con momentos muy divertidos y una protagonista que aprovecha la oportunidad para reírse, incluso, de su propia imagen pública.

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La historia sigue a Lucía, una mujer de 42 años que descubre que su novio (Jean Pierre Noher) le es infiel después de 15 años de relación. Sin trabajo, con el corazón roto y una vida que parece haberse quedado sin movimiento, regresa a su antiguo departamento de soltera con la intención de empezar de nuevo. Pero la tranquilidad dura poco: su vecino Javier (Agustín Bernasconi), de apenas 22 años, es un joven mujeriego que organiza fiestas sin descanso.

En medio de esa convivencia accidentada, Lucía encuentra una oportunidad laboral que podría cambiar su destino. Para conseguir el puesto que desea, miente durante una entrevista y asegura que es una mujer de familia con un hijo de 22 años. La situación se complica cuando descubre que la última instancia de selección exige participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus respectivas familias.

Desesperada y con el único apoyo de su mejor amiga (Charo López), Lucía le propone un trato a Javier: él deberá hacerse pasar por su hijo y, a cambio, podrá organizar todas las fiestas que quiera. Lo que comienza como un acuerdo conveniente para ambos pronto se convierte en un juego de apariencias en el que las emociones amenazan con desbaratar cualquier plan.

El guión recupera con habilidad los engranajes de la comedia romántica y de enredos de la tradición estadounidense. Los malentendidos, las identidades fingidas y las situaciones incómodas funcionan como motores de una trama que sabe cuándo acelerar y cuándo apoyarse en el absurdo. No todo resulta perfecto ni cada recurso alcanza la misma eficacia, pero la película encuentra una combinación atractiva de romance cursi y humor.

Uno de sus mayores aciertos es la manera en que se aproxima a los vínculos entre mujeres y hombres desde una perspectiva feminista. Allí aparece un hallazgo que le da personalidad a la propuesta: el humor no depende únicamente de los equívocos sentimentales, sino también de poner en discusión los mandatos que pesan sobre las mujeres, especialmente cuando la edad, la maternidad y las expectativas de pareja parecen determinar qué pueden desear o hacer con sus vidas.

La sensación que deja es la de haber encontrado una película a la que dan ganas de volver. Y eso no es poca cosa.

¿Querés ser mi hijo?

Opinión: Muy buena.

Muy buena. Dirección: Hernán Guerschuny.

Hernán Guerschuny. Elenco: Wanda Nara, Agustín Bernasconi, Charo López, Jean Pierre Noher.

Estreno en salas de cine.