La actriz Judi Dench anunció la peor noticia tras perder la vista: "Ya no puedo"

Judi Dench (91) sufre el avance de una enfermedad ocular progresiva que le afecta cada vez más su independencia. Alejada de las cámaras, la actriz ganadora del Oscar dio una entrevista donde habló de su nueva vida padeciendo las consecuencias de la degeneración macular asociada a la edad, que padece desde 2012.

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“No puedo estar en el escenario. No puedo hacer más obras de teatro. No puedo hacer más cine. Ya no puedo leer”, afirmó la actriz en diálogo con BBC. Consultada por la vejez y el paso del tiempo, Dench agregó: “No hay mucho que decir al respecto. No pienso en ello”.

En otra entrevista a la BBC la actriz había definido su enfermedad como "el choque más terrible para el organismo" y considerado que es "espantoso" y "terrible" tener que depender tanto de la gente. Judi Dench es una de las actrices británicas más prestigiosas del mundo. Protagonista de la saga James Bond, en la que da vida a la intransigente jefa del MI6, M, fue nominada a ocho premios Oscar la última por su trabajo en Belfast, de Kenneth Branagh. Dench consiguió la estatuilla de mejor actriz de reparto en 1999 por su interpretación de la reina Isabel en la película Shakespeare in Love.

Qué es la degeneración macular asociada a la edad

Quizás una de las partes más importantes de la retina es la mácula, el centro de detección de detalles del ojo. Allí pueden crecer vasos sanguíneos anormales, lo que provoca la transferencia de sangre u otros fluidos que pueden interferir con las células maculares. Esto generalmente sucede en personas mayores de 50 años y puede conducir a la degeneración macular. Puede ser de dos tipos: