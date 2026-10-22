Claudia Lapacó: "Quiero que la muerte me encuentre bien y trabajar hasta el último día"

En marzo de 2019, Claudia Lapacó resumió en una frase contundente su manera de entender la vida y la profesión. Lejos de esquivar las preguntas sobre el final de la existencia, la actriz habló con naturalidad sobre la muerte, sus creencias y el deseo de continuar trabajando mientras tuviera ganas de hacerlo.

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La declaración formó parte de una entrevista publicada por Infobae, en la que Lapacó repasó diferentes momentos de su vida personal y artística. A sus entonces 78 años, mientras protagonizaba Madre Coraje en el teatro Regina, bajo la dirección de José María Muscari, la intérprete dejó en claro que no concebía su futuro lejos de la actuación.

Cuando le preguntaron si le gustaría que la muerte la encontrara arriba de un escenario, respondió con humor: “No le voy a dar a la gente ese disgusto, jaja”. Sin embargo, detrás de la broma había una convicción que atravesaba toda la conversación: "Quiero que la muerte me encuentre bien y trabajar hasta el último día".

Lapacó tampoco ocultó su postura frente a la muerte. “No me asusta. Cuando llegue, será bienvenida”, sostuvo. Incluso habló sobre sus deseos para después de su fallecimiento: quería que la cremaran y que nadie reclamara sus cenizas. Para explicar esa decisión, recurrió a una imagen contundente: “Un cuerpo muerto es como un placard vacío”.

El ACV que cambió sus planes y su regreso a la actuación

Un año después de aquella entrevista, Lapacó atravesó uno de los episodios de salud más delicados de su vida. El 11 de noviembre de 2020 fue encontrada inconsciente dentro de su automóvil, en el barrio porteño de Belgrano. Tras ser asistida y trasladada a un centro médico, le diagnosticaron un accidente cerebrovascular (ACV). La actriz permaneció internada, incluso en terapia intensiva, y posteriormente recibió el alta para continuar la recuperación en su casa.

En febrero de 2021, Lapacó habló públicamente sobre lo ocurrido y aseguró que no le habían quedado secuelas. El regreso a la actuación llegó con Los Justos, la película escrita y dirigida por Martín Piñeiro. La actriz compartió el elenco con Arturo Puig y Claudio Rissi, en una historia que sigue a Atilio, un hombre de 75 años que ingresa en un geriátrico por decisión de su hija. Allí conoce a Beto, un residente con quien emprende una escapada clandestina para visitar la tumba de su esposa. Durante esa salida, ambos descubren una operación de lavado de dinero y encuentran una oportunidad inesperada para cambiar sus vidas.

Lapacó interpretó a Doña Rosa, una mujer astuta y directa que también vive en la residencia y termina involucrándose en la aventura. Su personaje encuentra en esa experiencia la posibilidad de recuperar el entusiasmo y abrirse a nuevos sentimientos. Después de Los Justos, Lapacó también formó parte de El buen retiro, la serie estrenada en Flow en septiembre de 2022, en la que compartió elenco con Betiana Blum, Mirta Busnelli, María Leal y Luciano Castro. La ficción cuenta la historia de cuatro amigas mayores que deciden convivir y cuyos secretos terminan alterando su vida cotidiana.