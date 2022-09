Claudia Lapacó puso fin a la polémica sobre la muerte de Rodolfo Bebán: "Es mentira"

La actriz Claudia Lapacó habló por primera vez de la muerte del actor y galán de telenovelas Rodolfo Bebán, y desterró una de las noticias que circularon en torno a los últimos momentos con vida de su exmarido. "Es mentira", reveló, durante una entrevista.

Con motivo de la promoción de El buen retiro, la serie de Kuarzo y Flow que debutará el próximo lunes 12 y donde la actriz tiene un protagónico junto a Mirta Busnelli, Betiana Blum, María Leal y Luciano Castro, Lapacó brindó una entrevista al programa Detrás de escena (AM 540) y se animó a hablar de la muerte de Bebán. "Falleció hace unos días y lo lamento profundamente. Es lo que le tenía que pasar porque él no estaba bien, ¿y para qué iba a seguir acá? Estaba en su casa, no estaba internado en un geriátrico como dijeron por todos lados. No, no, no", sentenció Claudia poniendo fin a los dichos sobre el final del galán de televisión.

"Estuvo unos meses en un geriátrico y ahí estaba fenómeno y quiso volver a su casa. Inmediatamente, mis hijos lo llevaron otra vez a su departamento", agregó. "¿Estaba consciente en el último tiempo?", preguntó el periodista Daniel Gómez Rinaldi a lo que Lapacó replicó: "Sí. La consciencia la tenía, sí. Lo que pasa es que ya cuando hicimos la obra juntos, le había empezado el Parkinson y se cuidaba mucho de sostenerse la mano y no se le veía nada en el escenario. Después fue progresando desgraciadamente la enfermedad".

En otro tramo de la charla, la actriz hizo un repaso por su divorcio del actor y la vez que el escenario los reencontró, en la comedia Filosofía de vida (donde ambos compartieron cartel con el mítico Alfredo Alcón). "Estaba enloquecida de felicidad de trabajar con esos dos actores y para mí volver a tener cercanía con Rodolfo también fue importante. Ahí nos volvimos a ver después de muchísimos años y cuando terminó el proyecto no nos vimos más", compartió Lapacó sobre la experiencia con la exitosa obra, basada en la obra teatral de Juan Villoro.

Por último, Claudia Lapacó contó cómo fue el momento de duelo ante la triste partida: "Mis hijos lo sufrieron mucho y es muy doloroso pero entienden que es lo mejor que le podía pasar porque ya no estaba bien él. Es un horror seguir viviendo así porque ya no sos vos. Lo lamento tanto y le deseo lo mejor. La noticia de su muerte me la dio uno de mis hijos, que me llamó en ese momento".