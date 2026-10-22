Glenn Close, 79 años, sobre su secreto de longevidad: "Todo es cuestión de una buena noche de sueño, caminatas largas y luz solar"

A sus 79 años, Glenn Close lleva un estilo de vida alejado de las rutinas exigentes, las dietas estrictas y las expectativas irreales. La actriz estadounidense, reconocida por su larga trayectoria en Hollywood, encuentra en la naturaleza, el descanso y los vínculos familiares las claves más importantes para llegar a su edad sintiéndose bien.

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Lejos de obsesionarse con el ejercicio físico o los tratamientos de belleza, la actriz prefiere una vida simple, con tiempo para leer mucho, caminar al aire libre y desconectar en su hogar de Bozeman, Montana, donde disfruta de la tranquilidad de las montañas. "Todo es cuestión de luz... y cabello limpio y una buena noche de sueño. Estoy en casa para descansar, reagruparme y llenar mi taza de nuevo", escribió la actriz en una publicación de Instagram.

Las caminatas al aire libre, uno de sus hábitos favoritos

Para Glenn Close, mantenerse activa no significa pasar horas en el gimnasio. En su caso, aprovecha el entorno natural de su casa para dar largas caminatas, una actividad que disfruta especialmente por la posibilidad de respirar aire fresco y conectar con el paisaje. La actriz reconoce que, si pudiera elegir, también pasaría el día leyendo.

"Podría pasarme el día leyendo felizmente", asegura. Su filosofía de vida prioriza el equilibrio y la escucha de las propias necesidades de su mente y su cuerpo, por encima de la exigencia constante.

El descanso y la salud mental, dos pilares fundamentales

La tranquilidad de su hogar, al que define como su "casa de campo zen y nuestro santuario familiar", ocupa un lugar central en su vida. Ahí es donde comparte momentos con su hija y sus hermanos, que también viven en la zona. La salud mental es otra de sus grandes prioridades. Close creó la organización Bring Change to Mind, dedicada a combatir el estigma asociado a las enfermedades mentales, una causa que conoce de cerca por las experiencias de su familia.

Una alimentación equilibrada pero sin dietas extremas

En lugar de seguir dietas restrictivas, procura mantener una alimentación equilibrada y preparar sus propias comidas. Entre los alimentos que suele incluir en su menú aparecen los huevos revueltos, las sopas, los caldos, los espaguetis de calabaza y los boniatos. También reserva espacio para pequeños placeres, como las palomitas de maíz y los helados tipo polo. Su enfoque del bienestar se apoya en hábitos cotidianos, descanso, contacto con la naturaleza y tiempo de calidad con sus seres queridos, más que perseguir una fórmula antiedad.