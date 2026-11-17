Tras agotar entradas para los recitales del 23, 25 y 27 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate, U2 confirmó una cuarta y última fecha para el 29 de marzo. Este recital será el cierre del tramo latinoamericano de "The Greatest Show on Earth World Tour". La demanda por el regreso del cuarteto irlandés, tras casi una década, superó el millón de personas en fila virtual, triplicando la capacidad disponible. Por compromisos de agenda internacional, la productora confirmó que no habrá más funciones: serán más de 300.000 espectadores en cuatro noches, consolidando un hito histórico en Buenos Aires.

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Entradas, sitio web y Beck como invitado especial

La venta general de tickets para el 29 de marzo comenzará este miércoles 18 de noviembre a las 13:00 horas, exclusivamente a través de All Access. Los clientes con tarjetas Santander Visa contarán con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés.

Los valores que varían según las localidades del estadio, que van desde las plateas altas y el campo general hasta los sectores preferenciales cercanos al escenario, están en un rango entre 120.000 hasta 700.000 pesos. Por la alta demanda se recomienda ingresar con antelación a la plataforma, dado el antencedente de las filas virtuales en las tres primeras fechas.

Además, la jornada contará con un atractivo extra de primer nivel: Beck será el encargado de abrir las cuatro noches en el Mas Monumental. El versátil músico estadounidense aportará su impronta experimental y su cruce de géneros como antesala ideal antes del plato fuerte irlandés.

U2 en Argentina. (Crédito de imagen: DF Entertainment)

U2: medio siglo de historia y vanguardia en el rock mundial

Con estas cuatro presentaciones consecutivas en el Monumental, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. ingresan al selecto grupo de artistas que llenaron River noche tras noche en una misma visita, junto a The Rolling Stones, Soda Stereo, Roger Waters y Coldplay.

Después de cinco décadas desde su formación en Dublín, U2 mantiene intacto su estatus como pilar fundamental del rock de estadios, redefiniendo los estándares audiovisuales de la música en vivo. Esta gira celebra tanto sus 50 años de trayectoria como el lanzamiento de Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material inédito desde 2017. Con una puesta escénica de temática circense y un telón rojo monumental, el show combinará estrenos como “The Greatest Show On Earth” y “Go (Carnaval de Luz)” con himnos eternos como “One” y “With or Without You”.