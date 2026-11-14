The Lemon Twigs vuelve a la Argentina: "Fue el recital más divertido que hicimos"

The Lemon Twigs vuelve a Buenos Aires (Foto: Eva Chambers).

Los hermanos Brian y Michael D’Addario regresan a Buenos Aires para presentar Look For Your Mind!. En diálogo con El Destape, Brian repasa el vínculo con el público local, la grabación analógica y los desafíos de trabajar en familia.

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A poco más de un año de su primera visita a la Argentina, The Lemon Twigs prepara el regreso a Buenos Aires con un disco nuevo y el recuerdo de una noche que dejó huella. El dúo neoyorquino de los hermanos Brian y Michael D’Addario se presentará el martes 17 de noviembre de 2026 en C Art Media, luego de haber agotado Niceto Club en junio de 2025.

"Estoy entusiasmado con volver a Latinoamérica", cuenta Brian D’Addario en diálogo con El Destape. Consultado por aquella primera experiencia local, no escatima elogios: "Estoy seguro de que muchas bandas dicen esto, pero fue el recital más divertido que hicimos hasta ahora, porque el público fue increíble".

Esa respuesta, explica, fue una razón de peso para volver tan pronto. Aunque enseguida desliza, con cautela, su deseo de que la gente acompañe otra vez: "Espero que no sea demasiado pronto. Espero que vaya gente".

El regreso encuentra al grupo esta vez presentando Look For Your Mind!, su sexto álbum de estudio, editado en mayo. En un presente atravesado por la velocidad de producción y la omnipresencia de las pantallas, la banda sostiene una forma de trabajo asociada a la grabación en cinta. Sin embargo, Brian prefiere alejarse de cualquier manifiesto: para él, el método responde antes que nada a una satisfacción personal y a una manera más ágil de hacer música.

"Nos empantanamos un poco al mirar una pantalla, como le pasa a mucha gente", explica. Y aclara que no lo considera principalmente una declaración política: seguiría grabando así incluso si fuera la norma. Más que una bandera contra el presente, lo analógico aparece como una herramienta para preservar el placer del proceso.

Entre hermanos y canciones

Pese a la fuerte complicidad musical de Brian y Michael, lo cierto es que el vínculo familiar no elimina las tensiones en el estudio. Los dos intercambian instrumentos y voces, pero también defienden sus propias ideas cuando llega el momento de construir una canción desde cero. "A veces es intuitivo y a veces hay muchos choques", se sincera Brian. Aunque asegura que se respetan y se escuchan, la presencia de otras personas ayuda a que ambos se traten con más consideración, comenta divertido.

Esa apertura también atravesó la grabación de Look For Your Mind!. Brian cuenta que algunas canciones ya habían sido ensayadas con Eva Chambers y otras con Reza Matin durante la gira: el desafío, entonces, no era tanto resolver los arreglos como capturar la interpretación adecuada.





The Lemon Twigs vuelve a Buenos Aires (Foto: Eva Chambers).

De cara al futuro, el músico imagina un próximo disco más ambicioso y cargado de capas, en contraste con el enfoque directo del anterior. Pero hay algo que no quiere perder: "La alegría de grabar, de producir y de cantar, y las ganas de que el próximo disco sea mejor que el anterior". Una búsqueda sencilla en sus palabras, capaz de sostener el impulso creativo que ahora los trae de vuelta a Buenos Aires.

Entradas para The Lemon Twigs: dónde comprarlas

Todavía quedan entradas para el show que The Lemon Twigs dará el próximo martes 17 de noviembre en C Art Media (Corrientes 6271, CABA) y las mismas pueden conseguirse a través del sistema Passline, en el siguiente link.