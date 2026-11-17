Con el 2027 en el horizonte, los principales actores de la oposición no peronista empiezan a mover sus fichas en la provincia de Buenos Aires con una premisa compartida: construir músculo territorial propio antes de sentarse a negociar una gran alianza. Mientras Diego Santilli ensaya sus primeros gestos con traje de candidato en Coronel Pringles, el PRO bonaerense acelera su despliegue seccional con Cristian Ritondo a la cabeza y la UCR activa una gira de gestión para formar precandidatos en los 135 distritos.

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Promesas

Diego Santilli todavía no sacó a relucir formalmente el traje de candidato, pero el viernes de la semana pasada tuvo su primera foto con filtro de aspirante a la gobernación bonaerense. Ese día, el jefe de Gabinete se hizo presente en Coronel Pringles, ubicada al sudeste de la Provincia. Lo hizo para cumplir una promesa: formar parte de la inauguración del polideportivo municipal, cuyo acto, por cuestiones climáticas, tuvo que reprogramarse del viernes al miércoles de esta semana. Pero el funcionario viajó igual.

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Durante la campaña de 2023, Santilli se había mostrado deseoso de asistir a la inauguración y el viernes viajó de madrugada para poder cumplir con esa promesa, pese a que el intendente, Lisandro Matzkin, ya había anunciado su postergación para el 18 de noviembre. El coordinador de ministros fue igual. Viajó acompañado por Agustín Forchieri, diputado bonaerense y jefe político del santillismo en la Provincia, y Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete.

Matzkin forma parte del santillismo y transita su segundo mandato al frente de Coronel Pringles. El espacio referenciado en Santilli milita en contra de las reelecciones indefinidas, por lo que se estima que no sería el candidato para el año que viene. En declaraciones al diario El Orden, el cacique se mostró “muy contento” por la visita del coordinador de ministros porque, pese a ser “una de las personas con la agenda más recargada del país (...) se tomó el tiempo, a pesar de que tuvimos que suspender la inauguración del poli, para venir”.

Según detalló el propio Santilli en ese intercambio con la prensa local, su viaje estuvo enmarcado en una “agenda de amigos, agenda de cumplir con los compromisos. Yo me comprometí con Lisandro, al que quiero mucho, a ayudarlo, a acompañarlo para que este polideportivo sea realidad”. Por eso, reveló, tomó la decisión de viajar para saludarlo y voló en el avión de las cinco de la mañana para regresar en el de las tres de la tarde.

El sábado, Santilli participó de forma virtual de un encuentro de la dirigencia del PRO bonaerense con legisladores y referentes locales de la Cuarta Sección electoral en Junín. Fue un encuentro en el que se reforzó la necesidad estratégica de unir a la oposición para disputarle la gobernación al peronismo: “Es todos juntos o no es”, dijo la diputada nacional Florencia de Sensi en su discurso. Palabras que difundió en Instagram y que, por la magia de la edición, fueron acompañadas por la imagen del jefe de Gabinete.

El PRO acelera en PBA

Con la intención de presentar a los mejores y tener un candidato en cada distrito de la provincia de Buenos Aires, el PRO aprovechó la partida del Papa León XIV para reactivar sus actividades en el distrito más poblado del país. Este lunes, Cristian Ritondo volvió a encabezar un encuentro del ciclo de coordinación territorial que reúne a intendentes, legisladores, concejales, consejeros escolares, militantes y autoridades del partido. Esta vez le tocó a la populosa Tercera Sección electoral, mientras que el sábado había sido el turno de la Cuarta y el próximo evento reunirá a los referentes con dirigentes de la Quinta.

“La Tercera Sección es el desafío más grande que tenemos, porque es la que define la elección en la Provincia. Ahí vamos a estar, acompañando a cada uno con toda la estructura del partido”, afirmó Ritondo. El presidente del partido reforzó que es necesario tener “buenos candidatos a intendentes y concejales en cada distrito. Esto no es el trabajo de uno, es el trabajo de muchos, y estamos listos para hacerlo”.

El sábado, en Junín, los dirigentes se mostraron “unidos y listos para construir una alternativa seria para gobernar la provincia de Buenos Aires”, con una definición clara en boca de Ritondo: “Donde hay uno del PRO, está todo el PRO, y así vamos a encarar el año que viene”.

Ese mismo día, también en Junín, la Juventud bonaerense del espacio amarillo realizó su tercer encuentro provincial con la presencia de referentes nacionales de la organización y mesas de discusión que abordaron las problemáticas que más les preocupan a los jóvenes del partido, entre las que se destaca el aumento de los suicidios y un proyecto de salud mental impulsado desde el bloque PRO en Diputados.

La UCR en movimiento

La semana pasada, comenzó el programa Experiencia Gestión en Venado Tuerto. Se trata de un espacio federal de formación del radicalismo orientado a compartir experiencias de gobiernos radicales y fortalecer equipos de trabajo, a través del cual los dirigentes territoriales recorrerán municipios de todo el país gobernados por la UCR y las 27 intendencias propias de la Provincia para formarse y construir alternativas de gobierno locales.

El miércoles pasado, 30 dirigentes bonaerenses viajaron al municipio gobernado por Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional, en Santa Fe: “Hay otra manera de hacer política, con planificación, equipos de trabajo y un Estado que administra bien los recursos y da respuestas”, sostuvo el alcalde local.

Emiliano Balbín, presidente de la UCR bonaerense y uno de los que encabezó la actividad, reveló que desde su asunción al frente del Comité bonaerense se propuso “formar equipos y preparar 135 precandidatos a intendentes, uno en cada distrito bonaerense”, con la intención de que “cada comunidad tenga una alternativa radical real, con propuestas concretas y dirigentes preparados para gobernar”.

La intención de la conducción radical en la Provincia es la de formar parte de una gran alianza opositora que enfrente al peronismo, pero las definiciones electorales deberán llegar en 2027 de la mano de la Convención.