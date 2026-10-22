La inesperada conexión entre Bono y Rosalía que pocos imaginaban.

La admiración de Bono por Rosalía llegó mucho más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado, el líder de U2 escribió una canción inspirada en ella y decidió incluirla en el próximo disco de la banda. El gesto, que sorprendió tanto a los seguidores del grupo irlandés como a los de la cantante española, tiene una historia particular.

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El tema se llama “The Mirror Maker (Rosalía)” y será parte de Carnaval De Luz, el álbum de estudio que U2 tiene previsto lanzar el 13 de noviembre de 2026. Según reveló Bono en una entrevista con Rolling Stone, la canción nació de su reconocimiento al talento de la artista y de las inquietudes que encontró en común entre su propuesta musical y el universo creativo de Rosalía.

Por qué Bono decidió escribirle una canción a Rosalía

Lejos de tratarse de una colaboración convencional o de un encuentro entre dos figuras de la música, la historia comenzó con la fascinación de Bono por el trabajo de la cantante catalana, especialmente por Lux, el álbum que Rosalía publicó en 2025. El músico explicó que la canción representaba una excepción dentro de la tradición compositiva de U2. “Normalmente escribimos canciones sobre gente que está presa o sobre gente muerta”, comentó, en referencia al repertorio de la banda.

Bono también señaló que encontró puntos de contacto entre las ideas que estaba desarrollando U2 para Carnaval De Luz y las que Rosalía había explorado en Lux. La coincidencia le resultó tan llamativa como inspiradora, según contó, la cantante había llegado a un lugar artístico que el grupo también buscaba explorar, incluso antes que ellos.

La canción, además, tiene una dimensión conceptual. De acuerdo con sus declaraciones, la letra aborda el narcisismo y la posibilidad de quedar atrapado en el propio reflejo. Sin embargo, Bono destacó a los artistas que no se conforman con esa imagen y se animan a atravesar el espejo para descubrir qué hay del otro lado.

Una de las anécdotas más llamativas del proceso fue la dificultad que tuvo Bono para contactar a Rosalía. Aunque se trata de dos figuras reconocidas mundialmente, el cantante admitió que no sabía cómo acercarse a ella para contarle que había escrito una canción inspirada en su figura.

Por eso recurrió a una amiga en común, la actriz española Penélope Cruz. Según relató el músico, la llamó para pedirle consejo sobre cómo proceder. La respuesta de la española fue que tenía que comunicarse directamente con Rosalía, sin embargo el músico temía que el gesto pudiera resultar incómodo o que ella interpretara su mensaje de una manera equivocada.

Finalmente, se puso en contacto con la cantante y le explicó el proyecto. Rosalía recibió la noticia con entusiasmo y se mostró abierta a la propuesta, incluso lo ayudó con cuestiones relacionadas al idioma español. La cantante también dejó en claro que, pese a los mensajes intercambiados, todavía no había conocido personalmente a Bono y que le gustaría hacerlo.