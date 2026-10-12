Nuevas entradas para el 6° show de Airbag en River 2026: precios y fechas de cuándo toca

La banda de rock argentina Airbag vuelve a sorprender al anunciar un nuevo recital en el Estadio River Plate, programado para el sábado 31 de octubre. Este show se convertirá en el sexto Estadio River Plate de su historia y marcará su única presentación en Buenos Aires en lo que resta del año.

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El anuncio llegó acompañado de novedades musicales, ya que los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli compartieron un adelanto de "Epifanía", una nueva canción que formará parte de su próximo trabajo discográfico: El Club de la Pelea II. Tras haber agotado cinco River y cuatro estadios Vélez en el último año y medio, la agrupación alcanza un hito histórico de diez estadios en la capital, consolidando una puesta en escena imponente con fuego, potencia y una escenografía de gran nivel.

Fechas en las que comprar entradas para Airbag en River

La preventa exclusiva para clientes del banco BBVA comienza este martes 13 de octubre a las 12:00 horas, permitiendo adquirir los tickets en hasta 6 cuotas sin interés. Por su parte, la venta general de entradas se habilitará el miércoles 14 de octubre a partir de las 12:00 horas, abierta a todos los medios de pago y manteniendo el beneficio de cuotas para las tarjetas de la entidad mencionada. Todas las localidades se comercializarán de manera digital a través del sitio All Access. Los precios se darán a conocer al momento de salir las entradas a la venta.

Airbag en River, 2026. (Crédito de imagen: Dale Play Live)

Una gira internacional que no se detiene

El recital en el Más Monumental forma parte de la gira "El Club de la Pelea 2026", un recorrido que comenzó a rodar en mayo y que ha llevado al grupo a presentarse en más de veinte escenarios a lo largo de siete países. Durante este trayecto, Airbag ya agotó entradas en distintas ciudades de Argentina y ha llevado su música a países como España (con fechas en Barcelona y Madrid), Chile (con un doblete en el Teatro Caupolicán), además de presentaciones programadas en Perú, México, Paraguay y Uruguay. Este momento de expansión internacional coincide con la difusión de sus más recientes lanzamientos, como "Blues del Infierno", "Asuntos Pendientes" y "Reptiles", los cuales se suman al repertorio de grandes éxitos que acompañarán su regreso a casa.