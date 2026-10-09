Llega Saramalacara a la Argentina en 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca en Obras

Tras su gira internacional, Saramalacara vuelve a Buenos Aires para cerrar Mataderos World TOUR 2026 en el Estadio Obras. La artista presenta su show performático "La ejecución pública de Saramalacara" en el que recorre toda su carrera y sube al escenario todas las versiones de sí misma hasta llevarlas al límite.

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Cuando toca Saramalacara en Obras: la fecha confirmada

"La ejecución pública de Saramalacara" se presentará el próximo 18 de diciembre, desde las 21 hs, en el Obras. Así, Sara Azul Froján, que supo construir desde internet una secta y un lenguaje propio alrededor de su música, vuelve a Buenos Aires después de tocar en 10 países de Latinoamérica y Europa.

Con una propuesta disruptiva, propia de la artista, el show convierte la exposición, la entrega y el vínculo con su secta en parte del espectáculo. Así, pone las miradas sobre la contradicción del placer y el sufrimiento de ser consumida.

La exposición deja de ser solamente una consecuencia de ocupar, subirse al escenario, y se convierte en el corazón del show: la cantante argentina decide entregarse a la mirada de los demás, desearla y, al mismo tiempo, soportar todo lo que esa mirada reclama.

En la obra, las canciones, imágenes, códigos y personajes de distintos momentos de su historia reaparecen transformados por el presente. Sin perder a Mataderos del centro, Saramalacara recorre toda su carrera y enfrenta las distintas versiones de sí misma con la artista en la que se convirtió.

A dónde comprar las entradas para Saramalacara: cuánto salen

Las entradas ya están a la venta en el sitio oficial de Coolco, pero solo pueden ingresar personas mayores de 7 años (los menores de 14 deben ingresar con un adulto). Los precios de los tickets varían según la ubicación: