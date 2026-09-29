Entradas para Slipknot y Marilyn Manson en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en Huracán

Los artistas líderes del metal pesado vuelven para hacer retumbar un estadio con fuerza en Buenos Aires. Tras varios días de enigmáticas pistas en redes sociales que encendieron la expectativa de sus seguidores, Slipknot confirmó oficialmente su regreso a la Argentina. La emblemática agrupación estadounidense se presentará el próximo 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán en el marco del sic(est) Stadium Tour, una ambiciosa gira producida por DF Entertainment.

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Esta fecha marcará la quinta visita de la banda al país y consolidará un vínculo visceral con los "maggots" locales, a dos años de su última presentación en la capital porteña. El show promete ser uno de los hitos más potentes del calendario musical, sumando además a Marilyn Manson y a la banda Hatebreed para esta presentación.

Venta de entradas, preventa y canales de compra

Para formar parte del esperado regreso del reconocido conjunto de Des Moines, las entradas se venderán exclusivamente a través de AllAccess. El proceso de compra estará organizado en dos etapas. La preventa comenzará el jueves 1 de octubre a las 10:00 horas, destinada en forma exclusiva a clientes Santander Visa, quienes contarán con el importante beneficio de abonar sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general, abierta a todos los medios de pago, se pondrá en marcha el viernes 2 de octubre a partir de las 10:00 horas. Dada la alta convocatoria que caracteriza a la agrupación en el estadio de Parque Patricios, se recomienda ingresar con anticipación al portal oficial.

Slipknot y Marilyn Manson se presentan juntos. (Crédito de imagen: DF Entertainment)

Artistas invitados y la diversidad de géneros musicales

La fecha en el Estadio Huracán ofrecerá una experiencia sonora cargada de matices dentro del panorama pesado. Como anfitrión principal, Slipknot celebrará el 25° aniversario de su icónico álbum homónimo, exponiendo la plena vigencia de su nu metal caracterizado por la fusión de percusión agresiva, riffs acelerados y muestras electrónicas.

La jornada se enriquecerá con la participación especial de Marilyn Manson, figura clave del metal industrial y el shock rock, quien volverá a la Argentina tras diez años para desplegar una propuesta dominada por sintetizadores oscuros, distorsión y estética provocadora. Asimismo, Hatebreed aportará el pulso directo del hardcore punk y el metalcore mediante un sonido crudo e incitador al pogo. Sobre el escenario, Slipknot exhibirá su alineación actual compuesta por Corey Taylor, Shawn "Clown" Crahan, Mick Thomson, Jim Root, Alessandro Venturella, Michael Pfaff, Eloy Casagrande y su misterioso músico enmascarado.