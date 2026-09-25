Entradas para Nonpalidece y Paralamas en Buenos Aires y Rosario 2027: precios y fecha de cuándo tocan en el Movistar Arena

Nonpalidece y Os Paralamas do Sucesso se unen para ofrecer el próximo marzo dos noches históricas en el Movistar Arena de Buenos Aires y en el Metropolitano de Rosario. Se trata de dos noches en las que se podrá disfrutar de parte del cancionero popular latinoamericano.

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Cuándo tocan Nonpalidece y Os Paralamas en Argentina: las fechas confirmadas

Ambas bandas de larga trayectoria se reúnen para compartir dos noches con su público a puro reggae, rock y ska:

El próxim o 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires

de Buenos Aires El 26 de marzo en el Metropolitano, Rosario.

Para Nonpalidece, el show será parte de la celebración de sus 30 años de historia. Oriundos de Tigre, la banda formada en 1996 logró posicionarse como uno de los grandes referentes del reggae argentino y latinoamericano. Mientras que Os Paralamas do Sucesso arriban con más de 40 años de carrera y una fuerte trayectoria en la música brasileña y latinoamericana.

Después de décadas de canciones y escenarios, ambas bandas decidieron juntarse al compartir públicos para acercar un show distinto. Con canciones de reggae y rock capaces de atravesar fronteras y generaciones, prometen dos noches llenas de música inolvidables para su público.

Cómo comprar las entradas para Nonpalidece y Paralamas en Buenos Aires y Rosario