Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril 2026

Llega un nuevo cambio de mes, que trae consigo una nueva oportunidad para sumergirse en historias intensas. Entre estrenos recientes, ficciones basadas en hechos reales y títulos que resurgen en el catálogo de Netflix, estas cinco películas y cinco series ofrecen variedad de géneros y miradas profundas sobre conflictos humanos, sociales y políticos.
Películas recomendadas en Netflix
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Peaky Blinders: El hombre inmortal. Este cierre cinematográfico de la saga de Tommy Shelby lo encuentra en plena Segunda Guerra Mundial, obligado a salir de su aislamiento cuando su hijo queda envuelto en una conspiración nazi. La película combina espionaje, drama familiar y el peso psicológico del pasado, con un protagonista marcado por la violencia y la culpa. Su narrativa apuesta más por lo introspectivo que por la acción directa.
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Máquina de guerra. Inspirada en hechos reales, esta sátira bélica sigue a un general estadounidense en Afganistán cuya ambición choca con la complejidad del conflicto. La película expone la desconexión entre el poder militar y la realidad del terreno, utilizando humor ácido para cuestionar decisiones políticas y estrategias fallidas.
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Nobody 2. La secuela retoma a Hutch Mansell, un hombre aparentemente común que esconde un pasado violento. En esta entrega, el intento de sostener su vida familiar se ve interrumpido por nuevas amenazas, profundizando en el conflicto entre identidad y redención.
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Cortafuego. Este thriller tecnológico gira en torno a un experto en seguridad informática cuya familia es secuestrada para obligarlo a cometer un robo digital. La película explora el miedo contemporáneo al crimen cibernético y cómo lo cotidiano puede volverse una trampa.
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El vendedor de sueños. Basada en la novela de Augusto Cury, sigue a un hombre que intenta suicidarse y es rescatado por un misterioso mentor. A partir de allí, la historia reflexiona sobre la depresión, el sentido de la vida y la presión social, con un enfoque emocional y filosófico.
Series recomendadas de Netflix
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Los dinosaurios. Una docuserie narrada por Morgan Freeman que recorre la historia de los dinosaurios en la Tierra. A través de reconstrucciones digitales impactantes y un enfoque científico accesible, la serie muestra cómo estas especies dominaron el planeta durante millones de años y qué eventos llevaron a su extinción.
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Amor y muerte. Basada en un caso real, reconstruye una relación extramatrimonial que termina en tragedia. La serie se enfoca en los matices psicológicos de sus personajes y en cómo las emociones pueden escalar hacia la violencia.
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Esa noche. Un thriller español que comienza con un crimen y se transforma en una crítica radiografía del sistema legal. Cada episodio revela cómo el entorno puede moldear la culpa, la verdad y la identidad.
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Emergencia radiactiva. Con una crisis nuclear como eje, la serie combina drama humano y decisiones políticas en Brasil. Muestra cómo el caos afecta tanto a gobiernos como a ciudadanos comunes en situaciones límite.
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Una amistad, un asesinato. Este drama psicológico explora cómo una relación cercana puede derivar en un crimen. La narrativa se centra en la construcción de confianza y en las señales invisibles que anticipan la tragedia.