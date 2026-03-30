Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril 2026

Llega un nuevo cambio de mes, que trae consigo una nueva oportunidad para sumergirse en historias intensas. Entre estrenos recientes, ficciones basadas en hechos reales y títulos que resurgen en el catálogo de Netflix, estas cinco películas y cinco series ofrecen variedad de géneros y miradas profundas sobre conflictos humanos, sociales y políticos.

Peaky Blinders: El hombre inmortal. Este cierre cinematográfico de la saga de Tommy Shelby lo encuentra en plena Segunda Guerra Mundial, obligado a salir de su aislamiento cuando su hijo queda envuelto en una conspiración nazi. La película combina espionaje, drama familiar y el peso psicológico del pasado, con un protagonista marcado por la violencia y la culpa. Su narrativa apuesta más por lo introspectivo que por la acción directa.

Máquina de guerra. Inspirada en hechos reales, esta sátira bélica sigue a un general estadounidense en Afganistán cuya ambición choca con la complejidad del conflicto. La película expone la desconexión entre el poder militar y la realidad del terreno, utilizando humor ácido para cuestionar decisiones políticas y estrategias fallidas.

Nobody 2. La secuela retoma a Hutch Mansell, un hombre aparentemente común que esconde un pasado violento. En esta entrega, el intento de sostener su vida familiar se ve interrumpido por nuevas amenazas, profundizando en el conflicto entre identidad y redención.

Cortafuego. Este thriller tecnológico gira en torno a un experto en seguridad informática cuya familia es secuestrada para obligarlo a cometer un robo digital. La película explora el miedo contemporáneo al crimen cibernético y cómo lo cotidiano puede volverse una trampa.