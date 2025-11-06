La nueva temporada de Respira tiene ocho capítulos.

Netflix incorporó a su catálogo una nueva temporada de una serie de médicos que en su primera entrega atrapó a todos los usuarios. Se trata de Respira, la ficción española con una historia basada en los trabajadores de un hospital de Valencia.

El final de la primera temporada de Respira había dejado a los fanáticos en un momento cúlmine por lo que pasó con una de las protagonistas y, por consecuencia, esta nueva entrega era muy esperada por los espectadores. La historia se desarrolla en el marco de un conflicto sanitario sin precedentes: los profesionales de la salud deciden paralizar el sistema como respuesta al deterioro de sus condiciones laborales y a los recortes en el sector.

En ese clima de caos en el hospital, la trama de Respira también tiene historias de amistad, amor, desamor y conflictos familiares que terminaron de cautivar a los usuarios de Netflix. El elenco de la serie de Netflix está compuesto por primeros actores como Aitana Sánchez-Gijón como Pilar, Manu Ríos como Biel, Najwa Nimri como Patricia, Blanca Suárez como Jesica, Borja Luna como Néstor y Alfonso Bassave como Lluís.

Antes incluso de que la primera temporada llegara al público, Netflix ya había dado luz verde a la continuación de Respira: la segunda entrega se comunicó el 19 de junio de 2024. Meses más tarde, el 11 de diciembre del mismo año, la plataforma ratificó nuevamente su regreso y confirmó que el rodaje de la segunda temporada ya estaba en marcha.

Manu Ríos y Blanca Suárez.

Sinopsis oficial de Respira

"Un apasionado equipo médico se dedica a salvar vidas en un abarrotado hospital público en el que la tensión y el romance aceleran el pulso", reza el texto escrito por las autoridades de la N roja sobre la serie Respira.

Elenco completo de Respira, la serie española que arrasa en Netflix