El inicio del 2021 tuvo una novedad importante en lo que respecta al mundo de Netflix. La reconocida plataforma decidió eliminar varias series y películas reconocidas de su catálogo, noticia que generó revuelo entre sus usuarios. Por eso mismo, y a continuación, te contamos cuál es la lista de producciones que no podrán verse más y a qué se deben los motivos de esta decisión tan drástica como sorprendente.

Netflix es el gigante de streaming más importante del mundo. Reúne a más de 193 millones de suscriptores, aunque también hay plataformas que desde hace poco tiempo le están haciendo competencia: Disney Plus y Amazon Prime Video, que también vienen creciendo considerablemente.

Pero, ¿cuál es el motivo por el que Netflix decide quitar un contenido de su catálogo? Por un lado, y desde hace algunos meses, la empresa estadounidense tomó la decisión de comenzar a realizar producciones propias de series y películas, y de dejar de adquirir los derechos de otros contenidos que no le pertenecen. Por el otro, la compañía hace un balance del costo y beneficio que puede llegar a tener el hecho de contratar o renovar una producción que no es propia.

En el inicio de cada mes, Netflix anuncia cuáles son las series y películas que serán estrenadas. De todas formas, no aplica la misma metodología cuando decide quitar las producciones de la plataforma. Pero el youtuber El Pana del Cine sí se ocupa de darlo a conocer. En los últimos días, confirmó un listado para que los fanáticos del cine y la televisión tengan en cuenta.

Las series y películas que serán eliminadas de Netflix en enero de 2021:

1° de enero

Mac and Devin Go to High School

How to change the world

Reincarnated

I'm in Love with a Church Girl

The Rehearsal

Super Dark Times

Maddman: The Steve Madden Story

Kevin Hart: Seriously Funny

Kevin Hart: Laugh at my pain

Gran Hotel

Drugs Inc

Doomsday Preppers

A ghost story

Session 9

American Pie 2

American Pie Presents: The Naked Mile

American Pie Presents: Beta House

Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid

Bad Boys II

Billy Elliot

Billy Madison

The Break-Up

Burlesque

Byzantium

El crimen del padre Amaro

Das Boot: Theatrical Cut

Doing Hard Time

Enough

Fireproof

Happy Gilmor

The Great Gatsby

You, Me and Dupree

Two Brothers

Transformers: Dark of the Moon

Transformers: Revenge of the Fallen

Schindler's List

Rush Hour 2

Pitch Perfect

Paranormal Activity: The Marked Ones

Paddington 2

Once Upon a Time in the West

Master and Commander: The Far Side of the World

The Little Rascals

The Life of David Gale

Friends

Peep show

The Principal

Shameless

Shopkins: Chef Club

Strange Empire

The West

2 de enero

The Jack King Affair

Viceroy's House

5 de enero

Broken Vows

6 de enero

Rustom

27 de enero

Shadow of Thruth

28 de enero

Inside the Mossad