"Cuando el teléfono suena", serie disponible en Netflix.

Desde su estreno en noviembre de 2024 en Netflix, Cuando el teléfono suena se ha convertido en uno de los dramas sur-coreanos más comentados del catálogo. Todo esto debido a su mezcla de intriga, romance y suspenso en 12 episodios que se basan en la novela The Number You Have Dialed de Geon Eomul Nyeo, y cuenta con Yoo Yeon-seok, Chae Soo-bin, Heo Nam-jun y Jang Gyu-ri como protagonistas.

El argumento gira en torno a Baek Sa-eon, un portavoz presidencial joven y ambicioso, que se une en matrimonio de conveniencia con Hong Hee-joo, una heredera que no puede hablar (por un accidente en su infancia). El matrimonio, cuya existencia es más bien funcional al principio, comienza a desmoronarse cuando Hee-joo es secuestrada. Ese suceso desencadena revelaciones, tensiones, engaños y dilemas morales, que convierten la supuesta alianza de interés en una lucha por la verdad, la redención y las emociones silenciadas.

¿Segunda temporada? Las pistas actuales

Al cierre del episodio final, en enero de 2025, varios de los conflictos principales parecieron resueltos. Si bien su éxito en rankings de Netflix en distintos países y el interés del público podrían motivar una continuación, hasta ahora no hay anuncio oficial de renovación para la temporada 2.

Algunos medios señalan que la serie fue presentada como una miniserie, lo que sugiere que la intención inicial podría haber sido contar la historia en una sola tanda de episodios. Un formato que por diseño cierra los arcos narrativos y deja pocos cabos sueltos. Esto no impide que, si hubiese demanda o interés, Netflix o la cadena productora decidan extenderla, pero no hay señales concretas de que eso vaya a ocurrir.

Más series en Netflix

Cuando el teléfono suena ofrece una historia intensa, cargada de emociones y con personajes que lidian con silencios tanto literales como simbólicos. Para quienes siguen el universo de los dramas ambientados en países asiáticos como Corea del Sur, existen otras opciones en Netflix que te recomendamos para maratonear.

La gloria

Este drama protagonizado por Song Hye-kyo, mezcla el drama romántico con la venganza. La historia sigue a una mujer que sufrió acoso escolar y, años después, busca justicia contra quienes arruinaron su vida. Tiene la misma carga de tensión emocional y giros inesperados que Cuando el teléfono suena.

Queenmaker

Con Kim Hee-ae y Moon So-ri, esta serie se centra en la política, el poder y las estrategias ocultas. Al igual que en Cuando el teléfono suena, hay un juego de intereses y manipulaciones en la esfera pública que se entrelaza con dilemas personales.

La reina de las lágrimas

Este éxito reciente sigue a una pareja poderosa: él, heredero de un conglomerado; ella, celebridad, que enfrenta una crisis matrimonial. Tiene un aire similar al matrimonio conflictivo de Cuando el teléfono suena, con un trasfondo de poder y apariencias.