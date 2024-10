Sorpresa en el folklore sobre la revelación polìtica del Chaqueño Palavecino: "Me han llamado"

El Chaqueño Palavecino reveló que “gente muy fuerte de la política” le ofreció ser diputado nacional.

El popular cantante Chaqueño Palavecino comienza una gira por todo el país para celebrar sus 40 años de actividad artística y presentar “Quién me quita lo cantado”, su último álbum. Además de su trayectoria como ícono del folklore, el salteño maneja su propia fundación y describe: “Pienso que soy un legislador sin sueldo. Dios nos envió para hacer cosas para los otros”. Por esa labor social y el cariño de miles de fans, también tuvo ofertas para saltar a la política nacional, pero se negó a ser candidato y explicó los motivos.

El histórico músico de folklore, de 64 años, nació en Paraje Rancho El Ñato, en la región chaqueña de Salta, donde brinda ayuda solidaria: “Yo digo que la fundación es una ´fundición´, porque, prácticamente, la manejo yo solo”. Allí creó, por ejemplo, el Festival Solidario del Trichaco, que asiste a más de 40 escuelas rurales.

“Muchas veces dejé de hacer lo mío por ayudar. Los maestros me han metido en esto, ya que se trata de una zona totalmente olvidada”, explicó en una entrevista con La Nación y detalló que colabora en las zonas cercanas a las fronteras con Paraguay y Bolivia. “Lo hago porque ahí están los míos. Dios me premió con poder llegar a la gente”, expresó.

Como se informó, el Chaqueño Palavecino celebrará el próximo 24 de octubre sus 40 años de carrera con un show en el Movistar Arena y seguirá con recorrido de presentaciones que incluirá Córdoba, Rosario y Mendoza, entre otros puntos destacados del país. Del mismo modo, en marzo de 2025 llevará su música a diversos escenarios de Europa.

“Hubo un tiempo donde decían que me había adueñado de las tierras, pero ya está la resolución que tiene que salir. Donde nací hicimos escuelas, pozos de agua, iglesia, cancha de fútbol, que no son para mí, sino para la gente. No soy dueño de nada. Siempre he sido el chivo expiatorio de este tema”, apuntó en otro momento de la nota y reveló que lo sondearon para lanzarse como político.

“Me han llamado de los tres partidos políticos de Salta y se los agradezco”, mencionó y detalló que fue antes de la pandemia: “Gente muy fuerte de la política me ofreció ser diputado nacional, pero yo soy cantor”.

En ese marco, el Chaqueño Palavecino indicó sin dar nombres que lo convocaron “los renovadores, el radicalismo y el peronismo”, y remarcó: “Seguramente ganaba cómodamente, ya que, cuando me lo ofrecieron, se habían hecho mediciones, sabían que iba a andar bien”.

Sin embargo, no aceptó las propuestas para llegar al Congreso y mencionó sus motivos: “Considero que era algo muy serio, tendría que haber dejado de cantar y yo quería seguir cantando, hacer lo mío que amo y quiero”. “A mí me interesa lo social, lo hago y también golpeo puertas de los gobiernos de turno. Trabajo mucho con los hospitales, les pido a los médicos por enfermos que necesitan ayuda”, completó el músico.

El Chaqueño Palavecino y su relación con la política

“Hice bastante, algunos no se dan cuenta lo que significa venir a Buenos Aires a hablar con un presidente, un ministro o un gobernador, dejando mi actividad y a mi familia de lado, pero estoy satisfecho con esa parte y también con lo que hice con el canto”, aseguró.

Y del mismo modo, el folklorista apuntó: “Así como me quieren, también soy criticado. A veces, pienso que soy un legislador sin sueldo. Dios nos envió para hacer cosas para los otros, pero no se puede hacer todo. Soy una persona de fe y agradecido, Dios ha querido que salga de mi lugar para ayudar. Ya con la música hemos hecho bastante”.

“Quiero seguir cantando hasta donde pueda, hasta cuando Dios diga. Me sigue la gente joven, hay chicos que se visten como yo”, expresó y aclaró: “Simplemente soy un cantor”. Con la última frase se refirió a las historias místicas que lo tienen como protagonista en varias historias: “Me han pasado cosas muy hermosas, como ir a un lugar donde a todos los demás artistas les llovía y a mí no. Ahí me digo: ´pucha, algo pasa´. Son cosas bonitas. Seguramente es Dios, no creo que esté encantado”.