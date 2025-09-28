Silvestre y la Naranja presentó Alter Ego en el Malvinas Argentinas con un show consagratorio

Silvestre y la Naranja presentó Alter Ego en el Malvinas Argentinas.

En una noche que quedará marcada en la memoria de su público, Silvestre y la Naranja escribió un nuevo capítulo en su historia con un poderoso show en el estadio Malvinas Argentinas. Miles de personas se acercaron al predio de La Paternal para ser parte de la presentación oficial de Alter Ego, el flamante álbum de la banda conformada por Justo Fernandez Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida.

El repertorio superó las veinte canciones y recorrió tanto los nuevos paisajes sonoros del disco como los temas más celebrados de su carrera. Desde el comienzo, la comunión entre escenario y tribunas fue total: el público coreó, saltó y acompañó cada estrofa, confirmando el lugar de la banda en la escena argentina actual.

Luz Gaggi cantó junto a Silvestre y la Naranja en el Estadio Malvinas Argentinas.

Las claves del show de Silvestre y la Naranja en el Malvinas Argentinas

La velada tuvo dos momentos especiales. Primero, la aparición de Luz Gaggi, que subió al escenario para una interpretación conmovedora de “Adicto al temblor”. Luego, Mateo “El Ruso” Sujatovich sorprendió con una versión electrizante de “Flaca”, el clásico de Andrés Calamaro, que desató la ovación general. Sujatovich permaneció en escena para sumarse a “Sos todo lo que está bien”, en una de las postales más celebradas de la noche.

“Cuando llegamos de la gira pasada estábamos con muchas ganas de hacer un nuevo disco. Nos instalamos un estudio casero en lo de Luco, empezamos a escribir y al poco rato teníamos un disco casi terminado. Queremos agradecer a todo el gran equipo que está detrás de esto, que son muchos, y especialmente a ustedes. ¡Nos vemos en la gira!”, expresó Justo, sintetizando la emoción de la jornada.

Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, fue una de las grandes sorpresas de la noche.

A casi quince años de su nacimiento, Silvestre y la Naranja atraviesa su momento más sólido. Con Alter Ego, y un show que fue mucho más que un concierto, la banda se consagró como una de las propuestas más vibrantes y resonantes de la música argentina actual.