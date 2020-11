"Filosofía barata y zapatos de goma", de Charly, cumple 30 años

Este lunes se cumplen 30 años de la presentación de “Filosofía barata y zapatos de goma” (1990), el sexto disco solista de Charly García, que marcó el fin de un período en su historia y se convirtió en un clásico indiscutible que acompañó a varias generaciones.

Se trata, tal vez, de unos de los discos más íntimos y personales del músico; con él cierra una seguidilla de grandes álbumes en solitario editados en los 80, “Yendo de la cama al living”, “Clics modernos”, “Piano bar”, “Parte de la religión” y “Cómo conseguir chicas”.. Era el fin de una etapa y la antesala de la era Say No More.

Entre el García enfocado al dominio absoluto de la canción y el abstraído por el lenguaje disruptivo de "Say no More", el músico ofreció una delicada transición con "La hija de la lágrima" (1994) , el proyecto que le siguió a "Filosofía..." e hilvanó los dos momentos.

En 1990 Charly ya era un ídolo de multitudes. Había irrumpido antes en la escena del rock argentino con sus grupos Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán. Las canciones de “Filosofía Barata y zapatos de goma”, las compuso tras la separación de Zoca, su mujer brasileña, que lo acompañó desde los principios de Serú Girán.

La gran voz de Lolita Torres en el épico final de la canción que da nombre al disco, la histórica versión del “Himno Nacional Argentino”, y la bella y melancólica “Siempre puedes olvidar”, que García compuso junto a Fabiana Cantilo, quien conmueve interpretando versos como “dame amor hasta mañana, hasta que te quieras ir, siempre puedes olvidar”, son algunos de los rasgos que distinguen a este maravilloso disco que empieza con otro hit, “De mí”.

En ese tiempo, Charly contaba con una de las bandas más emblemáticas, integrada por Fernando Samalea (batería, máquinas de ritmo, percusión y bandoneón), Carlos García López (guitarra), Hilda Lizarazu (voces), Fabián von Quintiero (teclados) y Fernando Lupano (bajo).

La grabación comenzó en enero, cuando registró su versión en castellano de “Ill feel a whole lot better” de The Byrds, que llegó a la popularidad como “Me siento mucho mejor”. El resto del disco se hizo entre mayo y julio, en los estudios Ion y Panda junto al técnico Mario Breuer. La mezcla se realizó en Electric Lady Studios de Nueva York con Joe Blaney.

El lanzamiento del álbum fue accidentado porque el primer corte de difusión fue su versión rockera del “Himno Nacional Argentino”. Apenas sonó en las radios desató polémica por una denuncia que decía que se trataba de “versión irrespetuosa”. El disco demoró su salida hasta que la versión fue autorizada por los tribunales. La presentación en vivo se hizo en 11 funciones a sala llena en el Gran Rex, entre 16 de noviembre al 2 de diciembre.

El aporte de los talentosos invitados también le dio un plus especial al disco. Fueron de la partida: Pedro Aznar y Gustavo Cerati (bajo y guitarras en “No te mueras en mi casa”, respectivamente), Andrés Calamaro (órgano), Fabiana Cantilo (voces), Nito Mestre (voces), Lolita Torres (voces y castañuelas en “Filosofía…”), Rinaldo Rafanelli (dirección orquestal y “magia búlgara”), Jorge “Bruja” Suárez (armónica en “Gato de metal”) y una sección de cuerdas y vientos para el Himno.