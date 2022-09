Rhino, tras el debut con Warner: "Quiero que cada lanzamiento transmita algo distinto"

Tras el lanzamiento de su debut con Warner Music, Rhino dialogó en exclusiva con El Destape.

Proveniente del mundo del stream, Rhino lanzó Peligrosa a mediados de julio. Este estreno podría haber pasado desapercibido entre tantos lanzamientos musicales, pero lo que lo destaca es que se trató del debut del músico tucumano de la mano de Warner Music, una de las compañías discográficas más importantes del país y que más empuje le está dando a la escena urbana. "Siempre fue mi sueño firmar con Warner", comentó sincero Rhino en una charla exclusiva con El Destape.

Contento por el presente profesional que vive, Rhino está preparando su desembarco fuerte en la música tras algunos hits virales como Quieren bailoteo, una colaboración con su coterráneo Manzana SK (más de 17 millones de visualizaciones en YouTube). Ya con seis canciones grabadas en Colombia junto a algunos productores muy importantes, Rhino charló con El Destape en exclusiva.

- ¿Qué diferencias notaste entre los temas que lanzaste por tu cuenta y Peligrosa, de la mano de Warner?

La principal diferencia que noto es que estoy haciendo todo más pensado. Antes era como que quería hacer lanzamientos, lanzamientos, lanzamientos. Tenía como una necesidad de darme a conocer. No tenía muchos conocimientos y mi manera era hacer lanzamientos uno tras otro. Ahora creo que estoy en el plan de hacerlos más pensados, más controlados, más trabajados. Quiero que cada lanzamiento transmita algo distinto.

- ¿Cómo tomó tu comunidad de stream el hecho de que pases a dedicarte principalmente a la música?

La gente que me sigue realmente siempre lo hizo más que nada por la música. Obviamente hay mucha gente del stream, pero yo creo que el 90% me apoyó siempre en mis lanzamientos. Además, casi todos mis streams terminaban enroscándose con algo de música. Tengo mucha comunicación con la gente que me sigue y estaban todos contentos cuando pasó, cuando tomé la decisión. Así que siempre recibo mensajitos que me la re suben y me apoyan.

- ¿Con quién te gustaría colaborar?

Hay muchos la verdad. El principal es Bad Bunny porque es muy de mi época, de lo primero que empecé a escuchar del género urbano que a mí me inspiró a hacer música. Es una gran inspiración. Me gusta mucho cómo siempre está cambiando, no es una persona que se quede en el molde, siempre está haciendo cosas nuevas, entonces también hacer algo nuevo en conjunto con él sería tremendo.

Si no conoces su música, Rhino recomienda que arranques escuchando Peligrosa, Dime al oído ("Si quieren escuchar algo más romántico") y "si quieren bailar" recomienda Quieren bailoteo.