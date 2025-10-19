Rauw Alejandro en el Movistar Arena: así fue el show del artista que sabe hacer del reggaetón un musical.

Todo lo que alguien pueda imaginarse de un concierto de reggaetón no tiene nada que ver con el espectáculo que brindó Rauw Alejandro el sábado 18 de octubre en el Movistar Arena. Durante la primera de sus tres fechas agotadas en el país, el cantante boricua derribó prejuicios, gozó junto a su público argentino que lo sigue desde sus inicios en la música y brindó un espectáculo impactante y sólido desde donde se lo mire. Y es que si hay algo para declarar es que su paso por el país será difícil de olvidar, más con un show de semejante profesionalismo.

Quien sea que haya adquirido entradas para el Cosa Nuestra Tour, que ya recorrió Europa y varios países de América, debe tener algo en claro: no va a asistir a un recital, va a presenciar un musical. Entre la historia principal, los efectos especiales, escenografía, vestuario, bailarines y música, Rauw se despoja de ese nombre artístico que se puso al inicio de su carrera para darle el lugar a Raúl, el protagonista de la historia: un joven cantante puertorriqueño que emigró hacia Nueva York en la década del 60, pero mientras consolida su carrera como cantante, escapa de unos mafiosos que lo buscan tras un enfrentamiento callejero. Sin embargo, lo que no espera es hallar el amor en manos de María, a quien conoce en uno de sus recitales y decide conquistar. Con esa premisa, el artista se pasea por el escenario con total naturalidad, durante casi tres horas, sacando a relucir su carisma, su voz y su increíble talento para el baile.

Cosa Nuestra y Cosa Nuestra: capítulo 0 son los nombres de sus dos últimos álbumes, lanzados en 2024 y 2025 respectivamente. En estos dos trabajos de estudio el artista decidió salir de su zona de confort y exploró nuevos géneros como la salsa, la bomba y la plena, enorgulleciéndose de sus raíces boricuas y deseando mostrar la cultura de "La Isla" al mundo entero. Pero si hay algo que nos damos cuenta con el último trabajo de Rauw es que todos los detalles son importantes y no hay nada librado al azar: Cosa nuestra también es el nombre del disco del histórico salsero de origen puertorriqueño Willie Colón, género que Raúl explora en profundidad durante su último trabajo de estudio, y cuyo nombre es una traducción del término de la mafia italiana en la ciudad neoyorquina ‘cosa nostra’. Con este trasfondo, queda claro que el espectáculo ya existía en la cabeza del cantante desde el momento en que creó el disco.

Rauw Alejandro: el artista que sabe hacer del reggaetón un musical

En redes sociales hay un debate muy recurrente: cómo se les exige a las artistas mujeres brindar un espectáculo completo con baile, canto y cambios de vestuario mientras que la mayoría de artistas masculinos solo se suben al escenario a cantar sin más. Y aunque es una afirmación en la mayoría de los casos cierta, recitales como el de Rauw Alejandro vienen a romper prejuicios y desarmar estructuras.

Durante casi tres horas, el artista se presentó en el recinto de Villa Crespo con una presencia única: con un hilo conductor hizo un recorrido por toda su carrera, cantando los hits que lo lanzaron a la fama internacional y dándole lugar a las canciones más nuevas de su repertorio. Pero también actuó, bailó con coreografías impactantes, brilló con efectos especiales y una escenografía de primer nivel, y se cambió de vestuario en, al menos, tres ocasiones.

También estuvo acompañado por una banda en vivo, que con timbales, piano y trompetas, le brindaron al impronta caribeña que el artista enaltece con orgullo. Incluso, a lo largo de los cuatro actos que conforman el espectáculo, el cantante se dio el lujo de dedicar una pequeña parte a Puerto Rico, con bailes típicos, escenografía inspirada en "El Viejo" San Juan y con un bloque musical de pura bomba, el género musical más antiguo de la isla.

"Argentina, bienvenidos a Cosa Nuestra, el show más importante de mi carrera", dijo el cantante antes de dar inicio a su musical que, sin dudas, lo es. Pero también es uno de los espectáculos más completos y memorables en la historia del reggaetón, un género tan popular como criticado, y eso es todo mérito suyo.