Quién es el hijo de Liam Payne y quién es su madre.

La conmoción abunda en las redes sociales, luego de que en la tarde del miércoles 16 de octubre se conoció la trágica noticia de la muerte de Liam Payne. A sus 31 años, el ex One Direction falleció en el Hotel Casa Sur, ubicado en Palermo, Buenos Aires.

El músico cayó desde un tercer piso y murió en el impacto. Según el informe policial al que accedió El Destape, en la habitación del hotel hallaron una botella de whisky, un encendedor, objetos tecnológicos, un blíster de medicamentos de un fármaco miorrelajante y sedante muy reconocido, pastillas energizantes y medicamentos de venta libre.

Quién es el hijo de Liam Payne y quién es su madre

El hijo de Liam Payne es Bear Payne, nacido en marzo de 2017. Su madre es la reconocida cantante británica Cheryl Cole, con quien Liam comenzó una relación en 2016. La pareja se convirtió en el centro de atención debido a la diferencia de edad, ya que Cheryl es 10 años mayor que él.

Liam Payne junto a Cheryl Cole.

A pesar de las especulaciones y la atención mediática, ambos demostraron tener una conexión fuerte durante ese tiempo. En 2017, dieron la bienvenida a su primer y único hijo, Bear Payne, quien hoy tiene 7 años. Sin embargo, en julio de 2018, Liam y Cheryl anunciaron su separación.

Desde entonces, Cheryl ha sido la figura central en la vida diaria de su hijo, ya que Bear vive con ella en Londres. No obstante, Liam siempre ha intentado estar presente en la vida de su hijo, aunque las responsabilidades de su carrera como cantante y sus constantes viajes han hecho difícil que compartan tanto tiempo como le gustaría, según declaró en varias oportunidades.

Liam Payne ha expresado en diversas ocasiones lo importante que es para él ser padre y su deseo de equilibrar su vida profesional con su rol como papá. A pesar de las dificultades, siempre ha tratado de preservar la intimidad de Bear, evitando exponer su rostro públicamente.

El último posteo de Liam Payne con su hijo

El 1 de marzo, Liam Payne publicó el último posteo en Instagram con su hijo, Bear. Allí se puede ver al niño de 7 años de espaldas, ya que el músico había procurado que no se le conozca la cara. Junto a la fotografía, el ex One Direction comentó el sueño que su hijo le reveló: "Quiero salir en Billboard algún día, papá", sugiriendo que seguirá los pasos musicales de su padre.