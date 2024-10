Muerte de Liam Payne: qué dice la autopsia

Payne cayó de un tercer piso y murió por politraumatismos y hemorragias.

Los resultados de la autopsia preliminar del cantante Liam Payne, ex miembro de One Direction, indican que sufrió politraumatismo craneal que le provocaron hemorragias internas y externas, a causa de su trágica caída de un tercer piso en el Hotel Casasur ubicado en el barrio porteño de Palermo. Ahora, se esperan los resultados toxicológicos para conocer si había consumido drogas y/o alcohol durante la jornada. Qué se halló en la habitación del hotel y qué dice el informe policial.

Hay poco menos de cinco minutos entre el primer llamado a Emergencias y el momento en el que llega el primer móvil policial al lugar, y tan solo dos minutos más, en el momento en que se informa que hay "un masculino caído del tercer piso y se solicita al SAME en prioridad". La primera ambulancia llega unos tres minutos después y comprueba su fallecimiento. Entre el inicio de los hechos y su muerte, pasó poco más de 10 minutos.

Por otro lado, el Cuerpo Médico Forense indicó que las lesiones mencionadas del cantante británico eran "incompatibles con la vida" y que sus brazos no presentaban ningún tipo de lesión, "a diferencia de la mayoría de las personas que se protegen al impactar el suelo". A partir de esto, las hipótesis van desde que cayó del balcón en un estado de inconsciencia o el músico tenía intenciones de perder la vida.

"Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Necesitamos que venga alguien", solicitó el encargado del hotel en la comunicación con el 911 pasadas las 17 hs. Según el informe policial al que accedió El Destape, en la habitación del hotel hallaron una botella de whisky, un encendedor, objetos tecnológicos –un teléfono celular y una notebook–, un blíster de medicamentos de un fármaco miorrelajante y sedante muy reconocido, pastillas energizantes y medicamentos de venta libre. Todas esas drogas habrían sido mezcladas para consumo.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó que se pidió declaración a varios trabajadores y testigos presentes en el hotel, que este mismo jueves irán a la Fiscalía para prestar declaración. Además, personal realizó una inspección del lugar en el pulmón de la planta baja, donde se halló el cuerpo del joven de 31 años.

Por otro lado, indicaron que se secuestró todo el material previamente mencionado y se observó "total desorden, con rotura de elementos varios" en la habitación. "Se levantaron huellas papilares y otros indicios para ser analizados en el laboratorio químico y biológico", manifestaron. La notebook y los pasaportes hallados fueron entregados al personal policial y también se realizó una inspección al balcón, para establecer los accesos al mismo.

Quién era Liam Payne, el ex One Direction que murió en Palermo

El cantante británico Liam Payne (31), quien formó parte de la boyband One Direction (Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Payne), venía consolidando desde hace años su carrera como solista. En 2017 hizo su debut solista con el simple "Strip That Down", una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

En agosto de 2018 , lanzó su primer EP, "First Time", de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en "Home With You" y una balada cruda como lo es "Depend On It".

Su primer trabajo discográfico, LP1, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único. Cabe destacar que la última vez que el artista había visitado nuestro país fue en mayo del 2014, en el marco del 'Where We Are Tour' (One Direction), con dos presentaciones en el Estadio Velez Sarfield.

El comunicado de la familia Payne

"Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. "Nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este momento tan terrible", expresaron este jueves por la mañana.