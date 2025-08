Por qué se separó ABBA: la historia de lo que pasó con el grupo sueco

ABBA fue un cuarteto que hizo historia en la música pop.

ABBA fue una agrupación única por muchos motivos. En 1972 en la ciudad de Estocolmo, se conformó esta agrupación integrada por cuatro personas, conformado más precisamente por dos parejas. Las mismas eran la de Agnetha Faltskog y Björn Ulvaeus, y Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, quienes ya estaban en una relación antes de que se conformara el grupo musical, que durante 10 años dominó la escena pop mundial.

El nombre "ABBA" es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid). Sus grabaciones tuvieron un impacto comercial que los llevó a convertirse en los artistas más exitosos de su compañía discográfica (Universal Music Group) y a ser la banda con más ventas en los años 70. En cuanto a sus vidas privadas, Björn y Agnetha contrajeron matrimonio meses antes de la formación del cuarteto, mientras que Benny y Frida lo hicieron en 1978.



Cuál fue la razón por la que se separó ABBA

ABBA batió todo tipo de récords.

Respecto a los motivos por los que se separó ABBA, el motivo principal pasó por la separación matrimonal de ambas parejas. En cuanto a Agnetha y Bjorn, la pareja se casó el 6 de julio de 1971 en el pueblo de Verum, con Benny tocando el órgano en su boda. Un año después se formó ABBA. Tuvieron juntos dos hijos. Primero Linda, que nació en 1973, mientras que su segundo hijo Peter nació en 1977. Después de unos siete años como banda exitosa, el estrés de las giras llevó a la pareja a separarse en 1979, y ella luego dijo que necesitaba terapia después de la ruptura, ya que su ex marido rápidamente comenzó otra relación, lo que la afectó anímicamente.

ABBA en su reencuentro.

En el caso de Frida y Benny, después de conocerse en 1969, la pareja ya vivía junta en 1971. No se casaron hasta el 6 de octubre de 1978, durante el apogeo de la fama de ABBA. No obstante, después de sólo dos años de matrimonio, se separaron en 1980 y se divorciaron en 1981. Al reflexionar sobre el divorcio, Benny dijo: "No sé cómo otras personas afrontan este tipo de cosas. Frida y yo seguimos siendo amigas y sigo siendo miembro de ABBA. Seguimos siendo buenos amigos, pero ya no estamos casados". La separación definitiva de la banda se dio en 1982.

En septiembre de 2021 y tras casi cuarenta años de su separación, el grupo anunció su regreso con dos canciones nuevas tituladas I still have faith in you y Don't shut me down, que forman parte del disco Voyage. El grupo comenzó una gira de conciertos virtuales en 2022, extendiéndose hasta 2025.​ En 2023, la gira había vendido más de un millón de entradas y había generado más de 150 millones de dólares