Paladium, la mítica disco del rock, reabrirá por una noche para revivir los '80

Paladium, una de las discos más icónicas de la década de los '80 que marcó un antes y un después en la cultura del under porteño, volverá a abrir sus puertas por una noche para una fiesta temática que busca recrear el espíritu rockero del establecimiento donde brillaron grandes artistas locales.

Una noche en Paladium es el documental dirigido por Francisco Novick que está actualmente en producción y busca reconstruir la historia de una de las discos más emblemáticas de Argentina durante los '80, a la par de Cemento y New York City. Paladium, establecimiento que albergó a grandes del rock y la cultura del under porteño -se presentaron desde Charly García a Las gambas al ajillo, pasando por Riff y el artista Willy Lemos con sus transformaciones- volverá a abrir sus puertas una vez para una fiesta temática, una perfo en vivo, con invitados especiales y dirigida a todos los que deseen viajar en el tiempo a una de las mecas culturales de la década.

En diálogo con El Destape, Novick adelantó las bases sobre las que pensó su trabajo documental y que lo hicieron interesarse en Paladium, una disco muy especial para su familia ya que su padre fue uno de los fundadores: "Como mi viejo nunca estuvo demasiado empapado en el mundo de la noche y el rock, en casa no se hablaba de Paladium. Solamente sabía que él había sido uno de los que la había fundado. Cuando fui más grande y empecé a investigar, desarrollé una obsesión con el tema, me di cuenta que había pasado de todo y que nadie lo había cubierto de forma completa. Es como una historia enterrada de la cultura argentina".

El documental que abordará los años de gloria de Paladium -donde pasaron estrellas como Charly García, Fito Páez, Soda Stereo, Virus, Los Redonditos de Ricota (quienes presentaron Oktubre por primera vez allí), Willy Lemos, el grupo Caviar, Las gambas al ajillo y La organización negra, entre otros- significó un trabajo arduo para el realizador debido al poco archivo audiovisual que hay sobre los eventos que tuvieron lugar en el recordado escenario. "Tuve que reconstruir todo desde ausencia de material. Había cosas muy fragmentadas en Internet, por eso tuve que ir a los protagonistas. La producción no será tanto de análisis periodístico y aunque encontré mucho archivo fotográfico, sigo en búsqueda de recortes audiovisuales. Hay un video de Ciudad de pobres corazones, de Fito Páez, de Oktubre, de Los Redonditos, de Los Twist, Riff, Los Violadores y poco más", aseguró Novick.

La fiesta de Paladium y el deseo de conectar generaciones con la historia

"Si no hay archivo, creemos el archivo. Esa es la jugada a la que apostamos con este documental y por eso se nos ocurrió hacer una fiesta. También es una forma de tender un puente entre generaciones: nací en el año '93, cuando Paladium cerró, y todas las personas de mi generación y más chicas nunca fueron a la disco ni saben siquiera lo que fue. Por eso queremos darles la oportunidad de vivir Paladium por una noche. Vamos a armar la escenografía característica del lugar y a invitar artistas de ese momento con algunos de hoy", precisó Francisco sobre el evento que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de marzo a las 22 horas en el C Complejo Art Media (Avenida Corrientes 6271, CABA) hasta agotar capacidad del lugar.

En la convocatoria lanzada en redes sociales, se delinean los códigos de la fiesta, el dresscode y la propuesta para aquellos curiosos que busquen vivir una noche de los '80 plagada de emociones y estética retro: "Músicos en vivo, invitados especiales, DJs históricos y nuevas promesas. Si viviste Paladium, no hay nada que explicar. Si sos demasiado joven para conocerlo, tenés una (última) oportunidad. C se convertirá por una noche en una escenografía de los ochenta. Los asistentes deberán ir vestidos como si se tratara de 1986. Esta no es una fiesta de disfraces. Es un megaevento performático único del que podés ser parte". Como si fuera poco, los asistentes serán actores del próximo documental que mostrará fragmentos de la divertida performance.