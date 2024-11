No era Racing: ¿De qué equipo fue hincha Carlos Gardel?

El cantor Carlos Gardel fue un apasionado del deporte, era habitué de las carreras de caballos, del boxeo y también era hincha del buen fútbol.

La vida y obra de Carlos Gardel es uno de los temas más investigados del tango, desde sus letras, hasta las actuaciones en películas, pero también el club del que era hincha. Los amantes del 2x4 y el fútbol se disputan la figura del Zorzal Criollo para sumarlo a las filas de los aficionados más famosos. Si bien Racing se lo adjudicó como uno más de sus socios, hay otra institución importante de Uruguay que se suma a una larga fila.

Por ejemplo, en Uruguay se armó una polémica sobre el equipo del cual era hincha Carlos Gardel, ya que algunos aseguran que era de Peñarol y otros juran que era uno más de los fanáticos de Nacional. Como se mencionó, hay académicos que remarcan que también simpatizaba con Racing y un historiador de Independiente asegura que el ídolo tanguero fue un seguidor del otro club de Avellaneda.

Del otro lado del Río de la Plata se armó una polémica bien futbolera sobre la figura de Carlos Gardel, porque en Uruguay dan por hecho de que tenía el DNI celeste y ahora la diferencia pasa por definir de qué equipo local era hincha. Según un cable de la agencia EFE, "entre los distintos elementos con los que Nacional pretende validar su teoría, se destaca una fotografía fechada el 1 de septiembre de 1928 en la que se ve a Gardel en el palco del Gran Parque Central –estadio del equipo– viendo un partido amistoso entre el club uruguayo y el Barcelona".

Luego, otro argumento que usan de los “Bolsos” es que Gardel cantó el 26 de octubre de 1933 en el Hotel Biltmore de Santa Lucía para el plantel profesional del club. Mientras tanto, los “carboneros​” sacaron la biografía de Nelson Bayardo, "Carlos Gardel. A la luz de la historia", en la que se consigna que era de Peñarol. "Se alude a unos comentarios de un ‘íntimo’ amigo de Gardel, Lorenzo Bicain, quien, según el autor de la investigación, indica a una revista que Gardel era hincha del Racing de Buenos Aires y del Peñarol de Montevideo".

Nacional tiene una estatua de Carlos Gardel en su estadio.

¿Carlos Gardel era de Independiente?

Carlos Gardel tenía al turf como su deporte favorito y el jockey Irineo Leguisamo era su amigo. Hasta le dedicó dos tangos a las carreras de caballos, llamados Palermo y el famoso Por una cabeza. Sin embargo, el que cada día canta mejor mantenía una conocida amistad con Pedro Ochoa, crack de Racing y del fútbol argentino en el amateurismo y apodado Ochoíta por la tribuna. Esa relación siempre emparentó a Gardel con la Academia, más allá de que el balompié no le atraía demasiado.

Pero una novedad surgió desde la otra vereda de Avellaneda. Mauricio Curto, un coleccionista marplatense y ex vicepresidente de la Subcomisión de Museo e Historia de Independiente, difundió una nota periodística en la que se menciona a Gardel como hincha de Independiente.

El que realiza las declaraciones en la publicación es Mario Evaristo, un futbolista de aquellos años que jugó en el Rojo y también en la Selección Argentina que fue subcampeona del mundo en el Mundial de Uruguay de 1930. "Carlos era de Independiente. Se conmovía por el club", contaba Evaristo, quien también era amigo del Zorzal Criollo.

La historia de Carlos Gardel y el Barcelona

En una entrevista que le realizaron en Barcelona, para "La Gaceta Deportiva", Gardel confesó: "El fútbol no me interesaba. No comenzó a gustarme hasta que vi jugar al Barcelona en esta ciudad para mí tan simpática y agradable. Por la sincera y leal amistad que me une a Samitier, seguí al Barça en su correría por varias ciudades durante el Campeonato de España que para mí fue un verdadero viacrucis".