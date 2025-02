Murió el padre de Nicki Nicole y hay dolor en la música: qué le pasó

Falleció el padre de Nicki Nicole a los 56 años.

Nicki Nicole, una de las cantantes de trap más famosas de Argentina, atraviesa un mal momento personal. En las últimas horas, le llegó una triste noticia: murió su padre Sergio Cuocco, por lo que miles de fanáticos de la artista le hicieron llegar mensajes de apoyo.

El hombre tenía 56 años y luchaba desde hacía tiempo contra una enfermedad, según indicaron en Radio 2 de Rosario. Al mismo tiempo, desde ese medio dieron a conocer que el velatorio se dio en un contexto de intimidad y que la artista se enteró de la noticia mientras se encontraba en Costa Rica, en medio de una gira musical.

Nicki tiene cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres, y ella es la menor del clan familiar. Sergio Cucco fue uno de los impulsores de la carrea musical dela trapera y en varias entrevistas se pronunció con orgullo sobre el éxito masivo de su hija como artista. "Es un sueño que se está cumpliendo. Lo que le está pasando nos abarca un poco a todos, que estamos muy orgullosos y contentos de lo que está logrando", comentó en una nota con el citado medio en 2021. Y agregó: "Empezó con la música, con hacer una actividad artística, y de repente explota muy rápido y nos transforma un poco la vida a todos. Estoy súper orgulloso. Ella arrancó sola, nosotros la apoyamos y nos emocionamos cada vez que la vemos. Es puro talento, una hermosa persona, adorable y no porque sea mi hija. Es muy sencilla, no se olvida nunca de dónde salió".

La palabra de Nicki Nicole sobre el escándalo mediático por su separación de Peso Pluma

"Lo loco es que yo no soy una persona mediática, entonces no disfruto de los medios de comunicación. No disfruto de ver mi nombre en un título al prender la tele. Es algo que no podés controlar y lo mejor que podés hacer es no darle tu atención. En este último tiempo a mí me estuvieron pasando cosas muy mediáticas, yo la estuve pasando muy mal realmente porque viví cosas personales que se hicieron públicas. A mí me hizo conch... Entonces me acuerdo de que el día que me pasa esta situación, yo tenía que tocar al otro día en Guatemala”, comentó Nicki Nicole. Y reveló: “Me llamó mi manager y me dijo que si no quería tocar que no toque, pero entendí que lo que más necesitaba en ese momento era tener a toda la gente, cantar, apoyarme en la gente que me quiere. El público estaba cantando de una manera... Recibí un cariño muy loco”.

Nicki Nicole con su padre, Sergio.

Nicki Nicole, sobre sus problemas de salud mental

La artista habló sobre sus temas de ansiedad y pánico y se explayó al respecto: "Llegó el 2022 y ahí es cuando me dan la pálida. Yo tenía una gira por delante que creo que todavía no habíamos anunciado. Entonces cuando me pasa esto de que empiezo con los ataques de pánico, ataques de ansiedad, yo decía que si me llegaban a pasar en vivo me moría. O sea, ¿qué hago con la gente que pagó la entrada y yo teniendo un ataque de pánico? Entonces me llamó mi manager. Me dijo ‘si vos querés frenar, frenemos, porque lo más importante es que vos lo disfrutes, es tu música y es lo que vos quieras hacer. Si me tengo que pelear, me peleo’".