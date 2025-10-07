Mozart y Lennon: el espectáculo con el que Marcelo Arce festeja cinco décadas en la música

Mozart y Lennon: el increíble espectáculo musical de Marcelo Arce.

Marcelo Arce festeja cinco décadas de trayectoria con un espectáculo inolvidable que une a dos genios universales: Wolfgang Amadeus Mozart y John Lennon. “Mozart y Lennon: de la Sinfonía 40 a Imagine” tendrá una única función el martes 14 de octubre a las 20 en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639), con pantalla súper gigante y subtítulos, en el formato de “Cuento Musical” que caracteriza sus presentaciones.

El show, estrenado originalmente en 2009 en el Teatro Avenida con un éxito arrollador, vuelve para recorrer las sinfonías, conciertos, óperas y serenatas de Mozart junto a las canciones y baladas clásicas de Lennon, revelando sorprendentes paralelismos en su arte y en sus vidas. Ambos defendieron la libertad y la paz desde su música; compusieron con una velocidad asombrosa; y fueron “estrellas fugaces” que, aunque vivieron poco, Mozart murió a los 35 y Lennon a los 40, dejaron un legado eterno.

Mozart y Lennon: un espectáculo musical para toda la familia.

Cómo es el show de Marcelo Arce

Uno de los momentos más impactantes será la fusión entre el Concierto para piano N° 23 de Mozart e Imagine, dos obras que transmiten un mismo mensaje: Imagino un mundo mejor. También se revelarán coincidencias musicales insólitas, como el cierre al piano de Love, idéntico a un adagio amoroso de Mozart.

El espectáculo incluye anécdotas dramatizadas, rarezas históricas, clips especialmente editados y un final vibrante en Viena con el Coro de Niños Cantores, la Sinfónica, el Coro de la Ópera y Los Tres Tenores, donde la música de ambos convergerá en un himno a la libertad.

Marcelo Arce vuelve así a hacer lo que mejor sabe: contar la historia de la música con emoción, humor y erudición, acercando al público a dos íconos que siguen girando en el universo: ambos tienen asteroides con sus nombres.